Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu suçlarında meydana gelen artışlar ürkütücü boyutlara ulaştı.

Narkotik ekipleri tarafından Girne ve Lefkoşa’da düzenlenen ‘Toz Duman’ operasyonunda 2 buçuk milyon TL değerinde 2 kilo 250 gram methamfetamin türü uyuşturucu ve 4 kilo 340 gram hintkeneviri ele geçirildi. Uzmanlar, özellikle methamfetaminin en tehlikeli uyuşturucu türlerinden olduğuna dikkat çekiyor.

Operasyonda Ibunola Ruben Oliver, Louis Ekene Ubah, Ugochukwu Ezekiel Ugwu, Ruth Iyamu, Ogecchukwu Maureen, Yasmine Uthman ve Erkin Coşkun isimli zanlılar tutuklandı. Zanlılar dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, 5 kişinin daha arandığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Ibunola Ruben Oliver, Louis Ekene Ubah, Ugochukwu Ezekiel Ugwu, Ruth Iyamu, Ogecchukwu Maureen, Yasmine Uthman ve Erkin Coşkun’u bir süredir takibe aldıklarını ve önceki gün ‘Toz Duman’ operasyonuyla yakaladıklarını söyledi.

Güney Afrika, Güney Kıbrıs ve KKTC bağlantılı düzenlenen operasyonda Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketine gelen paketin içerisinde uyuşturucu olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, kargoyu almaya gelen Ibunola Ruben Oliver’in tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis, kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis ayrıca, Ibunolwa Ruben Oliver'in olay mahalline getiren taksi şoförü Erkin Coşkun’un da tutuklandığını belirtti.

İnternet üzerinden irtibat kurdu

Polis memuru, Ibunola Ruben Oliver’den yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığını ve yine aynı şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu paketini Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı.



Polis, Louis Ekene Ubah’ın da Girne’deki ikamet adresinde tespit edildiğini söyledi. Polis, Ubah’la birlikte aynı evde kalan Ugochukwu Ezekiel Ugwu ve Rurh Iyamu’nun tespit edilerek alıkonduğunu ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Naira (Nijerya parası) bin 345 Euro, 750 Sterlin ve bin 163 dolar nakit paranın bulunarak, emare alındığını belirtti.Polis Louis Ekene Ubah'ın Girne’de ikamet ettiği adreste yapılan aramada 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.

İşin ucu Girne’ye dayandı

Polis, Louis Ekene Ubah'dan yapılan soruşturmada ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bir kısmını 27 Ekim 2021 tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp ikametgâhına götürdüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis, Louis Ekene Ubah'ın uyuşturucunun 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, uyuşturucularla ilgili 5 kişinin arandığını, alınan ifadelerin araştırılacağını söyleyip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre talep etti.

Mahkemede söz alan taksi şoförü zanlı Erkin Coşkun, olayla bağı olmadığını savundu.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.