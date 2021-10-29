Öğrenci izni var

Suna ERDEN

Girne’de cep telefonu satış dükkânında yaptığı 3 bin liralık alışverişin bir kısmını sahte dolarla ödemeye kalkışan Nijeryalı Abimbola Azaeez dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 3 bin liraya iki adet Redmi 9 marka cep telefonu aldığı, karşılığında 2 bin 400 lira verdiği, geriye kalan 600 lirayı ise sahte dolarla ödemeye kalkıştığı belirtildi.

Mahkeme ülkede üniversite eğitimi için bulunan zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



Soruşturmayı yapan polis, 25 Ekim 2021 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine müşteri olarak giden zanlının satın almış olduğu iki adet Redmi 9 marka cep telefonlarına karşılık 2 bin 400 TL’nin yanı sıra iki adet sahte 50 dolar verip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis memuru, olayın bildirilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını ifade etti.Polis, zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan 2 adet 20, bir adet de 10 dolar tespit ettiklerini söyledi.Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 25 Ekim tarihinde gece Bar’da tanıştığı ancak adını bilmediği siyahi bir şahısla birlikte olduğunu, o kişinin kendisine iki adet 50 dolar verdiğini söylediği anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme yurt dışı çıkış yasağı ve 5 bin TL şahsi kefalet senedi imzalanması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.