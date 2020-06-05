Yangınlara karşı önlem

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.30’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığı, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’in dünkü toplantısında, KIB-TEK'teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu ise yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri verildi.

Komite de daha sonra, CTP ve TDP milletvekillerinin birlikte sunduğu yangınlarla ilgili araştırma önergesini oyladı ve kabul etti.

Genel Kurul ilk olarak gündeminde bulunan, KIB-TEK'teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.

Komite Başkanı Sunat Atun’un komiteye ek süre verilmesi önerisi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Komite raporu, yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iletildi.

Daha sonra CTP grubuna bağlı tüm milletvekilleri ile TDP'ye bağlı tüm milletvekillerinin birlikte sundukları, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”nin görüşülmesine geçildi.

Özyiğit, yaşanan süreci anlattı

Bu sırada TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz alarak, 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağlarındaki yangından duydukları üzüntüyü dile getirerek o yıllarda yaşanan süreci anlattı.

Bu sancıların bitmediğini ve son zamanlarda meydana gelen yangınların verdiği zararları dile getiren Özyiğit, tüm araştırmalar birtakım bulguların çıktığını ve suçluluğu tespit edilen kimselerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Şahali: Halen yangın hareket planı yok

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise onay alınıp bu komitenin kurulması halinde sonuçlandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Ülkede orman yangınlarıyla ilgili çok acı süreçler yaşandığını dile getiren Şahali, bu ülkenin en genç, en sağlıklı ormanları yanarken ayrıca anıt zeytin ağaçlarının da zarar görerek yanmasının ardından zaafların, eksikliklerin ve sorumluların saptanarak gerekli yasal işlemelerin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

Orman yangınlarının önlenmesi için elzem olan görevlerin halen yerine getirilmediğini dile getiren Şahali, halen olası bir yangın durumunda da yangın hareket planının olmadığını kaydetti.

Arıklı destek belirtti

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, öneriyi sunan milletvekillerine teşekkür ederek desteklerinin sınırsız olacağını söyledi.

Orman yangınlarının araştırılması önerisinin önemine dikkat çeken Arıklı, Orman Dairesi ve yer hizmetlerinin eksikliklerinin olduğunu söyleyerek yılların ihmalinin konuşulması gerektiğini belirtti.

Arıklı, her yangın çıktığında meselenin yangın helikopterinin olmayışına getirildiğini ve gündem yapıldığını fakat bir yangının sadece helikopter değil Orman Dairesi çalışanlarının ve ekipmanlarının hazır olmasının önemini anlattı.



Oğuz: Ucuz söylemlerden vaz geçilmeli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangınlar konusunda kurulacak araştırma komitesine destek vereceklerini kaydetti.

Tüm yangını orman işçilerinin alımına bağlamanın da ucuz bir söylem olduğunu dile getiren Oğuz, Orman Dairesi’nde araştırma yapılması konusunda bir çalışma da başlatıldığını söyleyerek yangınlar konusunda iklim değişikliklerinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Yangın gözetmenliği için yangın kameralarının ormanlara döşenmesi gerektiğini ve bununla ilgili çalışmaların da başlatıldığını dile getiren Oğuz, yangına müdahalede hareket planları ve irtibat şekillerinin olduğunu ve son yaşanan yangınlara yapılan müdahaleleri anlattı.

Oğuz, orman alanları ile ilgili ekipmanların genişletilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığını da belirterek, kurulacak araştırma komitesinin gerçeğin ortaya çıkması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığı, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Arıklı: okullarda başarı durumu vahim

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı güncel konuşmalarla devam etti.

YDP Başkanı Erhan Arıklı konuşmasında Arıklı, pandemi nedeniyle okulların kapandığı birçok yerde okulların gereken önlemler alınarak yeniden açıldığını belirtti.

Öte yandan KKTC’de okulların açılma tarihiyle ilgili tartışmaların sürdüğünü dile getiren ve Öğretmenler Yasası gereği öğretmenlerin 42 iş günü çalıştırılamayacağının belirtildiğine işaret eden Arıklı, burada bir yasal değişiklik gerekiyorsa, Meclis’in gerekeni yapacağından şüphesi olmadığını dile getirdi.

Sınav Geçme Tüzüğünde yapılan değişikliğin sınıfta kalmayı ortadan kaldırdığını söyleyen Arıklı, bunun kalıcı hale gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı, okullardaki başarı ortalamasının vahim boyutlarda olduğunu söyledi.

Dünyada çocuklarda görülen covid vakası oranlarına işaret eden Arıklı, öte yandan çocukların hastalığı bulaştıran pozisyonda olduğuna dikkat çekti.

İncirli’nin gündemi sağlıktı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, sağlık konusunda güncel konuşma yaptı. Geçen zamanın covid pandemi süresinde hiçbir şeyi kendiliğinden düzeltmeyeceğini kaydeden İncirli hükümetin şu anda sağlık alanında yapılması gerekenleri yapmaması halinde ne eğitimin ne turizmin planlanan zamanda başlatılamayacağını söyledi.

Bu yüzden sürecin başından beri yapılması gerekenleri söylediklerini ve ellerinden geldiğince hükümete yardımcı olduklarını ifade eden İncirli, şu anda ilk dalganın geçtiğini ancak ikinci dalganın geleceğini hatta üçüncü dalgadan da endişe edildiğini dile getirdi.

Sağlıktaki altyapı eksikliklerinin çözülmesi gerektiğini söyleyen İncirli, neden hastane ihtiyaçları öncelikli değil diye sordu.

Hastanede hastayı taşıyacak personel bulunmadığını ileri süren İncirli nakil tüzüğü hilafında iş yapıldığını söyledi.

Canaltay, engellilerin ruh haline dikkat çekti

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, engelliler konusunda güncel konuşma yaptı. Engelliler Haftası’nın geçtiğimiz haftalarda kutlandığını anımsatan Canaltay, pandemi sürecinde engellilerin ruh hallerine işaret etti.

Sosyal mesafe kurallarının engellilere bakanlar ve engelliler arasında çok da uygulanamadığını söyleyen Canaltay bu kişilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Özel eğitme muhtaç çocukların her geçen gün arttığının bir gerçek olduğuna işaret eden Canaltay, Özel Eğitim Yasası’nın komiteye getirildiğini, özel eğitimin en yüksek seviyeye getirilmesinin amaçları olduğunu söyledi.

Erken çocukluk dönemi olan 0-3 yaş döneminin çok önemli olduğuna, ancak bu yaş grubu için sadece Gazimağusa’da bir okul bulunduğuna dikkat çeken Canaltay, her bölgeden insanların bu okullardan hizmet almasının önemine işaret etti.

Hasipoğlu: Hava, deniz ve kara kirli

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Çevre Yasasındaki cezalar hakkında yaptığı güncel konuşmada, havadaki ve denizdeki kirlilik konusuna değindi.

Termik santrallerden çıkan gaz konusuna daha önce de değindiğini belirten Hasipoğlu, Kalecik AKSA ve Teknecikten çıkan gaz konusunda sıkıntılar yaşandığını, Çevre Yasası’na göre filtre takma yükümlüğü olmasına karşı bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söyledi.

AKSA’nın ölçümlerinde 3 kat limit üstü çıktığını, bunun cezasının da asgari ücretin 6 katı olduğunu belirterek, bu tür tesisler için bu cezanın 100 katı olması için bir değişiklik hazırladıklarını kaydetti.

Denizde bir petrol kirliliği meydana gelirse yine asgari ücretin 100 katı bir ceza verilmesi yönünde bir değişikliğe gidileceğini ifade eden Hasipoğlu, parayla sağlığın gitmesinin kıyaslanamayacağını, ancak gerektiği takdirde bu tür yerlerin kapatılmasının da söz konusu olabilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yasa önerisinin pazartesi meclis gündemine taşınacağını kaydetti.

Hamzaoğluları, mektup okudu

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları, Kıbrıs Türk Engelliler Ferderasyonu’ndan Meclise mektup konusunda güncel konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, Salı günleri Bakanlar Kurulu yapıldığı için Meclis’in Perşembe gününe alındığını, ancak Meclis’te hükümette kimse bulunmadığını söyledi.

Hamzaoğulları, konuşmasına Dipkarpaz Köyünün sıkıntıları ile ilgili bir mektup okuyarak başladı.

Tarım ve hayvancılık yapanların ürünlerini satmak konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekilen mektupta, Dipkarpaz’da iş yapan esnafın sıkıntılarına da işaret edildi.

Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki birleşimi, 8 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.