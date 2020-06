Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 542 test yapıldı, 48’inci günde de yeni vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 542 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, yapılan test sayısının 33 bin 8’e çıktığını, toplam vaka sayısının da 108 olduğunu hatırlattı.

Bakan Pilli, ayrıca Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyesi Leontios Kostrikis’in eleştirilerine de cevap verdi.

Kostrikis’in önceki gün yaptığı açıklamada sarf ettiği“Biz de beş kat daha az test yapsaydık o zaman bizim de sıfır vakamız olurdu” sözlerine karşın Bakan Pilli, “Testlerin az yapıldığını asla kabul etmiyorum” dedi.

Pilli, Rumların sınır kapılarını açmamak için bahane ürettiğini dile getirdi.

Pilli, “Vakalar başladığında 50 PCR yapamazken, şu anda 350 test yapabiliyoruz ve yakında günde 500 PCR yapabilecek kapasiteye geleceğiz” dedi.

‘Test az yapılıyor ’eleştirisini kabul etmiyorum

Testlerin az yapıldığını asla kabul etmediğini söyleyen Pilli, uyguladıkları yöntemlerle hızlı hareket ederek vakaları bu sayıda tuttuklarını anlattı. 2020’de güçlü bir alt yapıya sahip olacaklarını kaydeden Ali Pilli, “Bu vakalar başladığında 50 PCR yapamazken, şu anda 350 test yapabiliyoruz ve yakında günde 500 PCR yapabilecek kapasiteye geleceğiz” diye konuştu. Bakan Pilli, önceki gün yapılan testlerin yarısının PCR olduğunu bildirdi. Pilli, bugüne kadar yapılan 33 bin testin üçte birinin PCR olduğunu kaydederek bilgi gizlemediklerini, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler için gerekli kolaylıkları yapacaklarını ancak Rum tarafının siyasi davranıp bir gerekçe gösterip işçilere kapıyı açmayacağına inandığını dile getirdi.

Kıbrıs Rum tarafının kapıları açmamak için her türlü mazereti ortaya koyduğunu söyleyen Pilli çalışanlar ve öğrencilerin geçişleri için kendilerinin her türlü kolaylığı göstermeye hazır olduğunu anlattı.

Pilli eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa bu kişilerin geçişi için kendilerinin her türlü adımı atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Pilli epidemiyolojik çalışmaların devam ettiğini verileri geniş şekilde paylaşacaklarını söyledi.