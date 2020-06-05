Öfke dorukta

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta çalışan ancak sınır kapılarının açılmamasından dolayı işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türk işçiler dün üçüncü eylemlerini gerçekleştirdi.

Eylemcilerin adresi dün yine Cumhuriyet Meclisi oldu. Eylemciler Cumhuriyet Meclisi önünde ‘işimize dönmek istiyoruz’ pankartı açtı, ‘kapıları açın işimize gidelim’, ‘bıçak kemiğe dayandı’ sloganı attı. Başbakan Ersin Tatar ile görüşmek isteyen eylemciler, çağrılarına olumlu yanıt aldı. Eylemcilerin yanına giden Tatar, sınır kapıları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söylese de eylemciler ikna olmadı. Kesin bir tarih isteyen eylemciler en kısa sürede açıklama yapılmaması halinde yeniden harekete geçeceklerini belirtti.

Eylemciler Tatar’ı kızdırdı

Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen eylemciler dün saat 11.00 sıralarında Meclis önünde eylem yaptı. ‘Kapıları açın işimize gidelim’, ‘bıçak kemiğe dayandı’ sloganları atan eylemciler, Başbakan Ersin Tatar’a da çağrıda bulundu.

Eylemciler “Başbakan Tatar buraya” sloganları attı, görüşmek, istediklerini söyledi.

Çağrılar üzerine eylemcilerin yanına giden Tatar, kapıların açılması ile ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu konuda sıkıntı olmadığını ve en erken zamanda koşulların oluşmasıyla kapıların açılmasının en büyük isteği olduğunu söyleyen Tatar, toplum sağlığı için temkinli davrandıklarını ifade etti. Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta çalışanlara seslenerek, bilim ve sağlık kurullarının tavsiyeleri ile toplum sağlığını da gözeterek en erken zamanda kapıların açılması ile ilgili kesin kararı vereceklerini söyledi.

Tatar, eylemcilere "elbette en kısa zamanda işlerinize devam etmeniz temennimizdir, alacağımız kararlarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Görüşmeler çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kesin tarih istendi, uyarı yapıldı

Eylemciler de Başbakan Tatar'a taleplerini iletti ve net tarih istedi. Eylemciler "İşimizi kaybetmek istemiyoruz, net tarih almadan buradan kaçmayacağız, 1 Temmuz'u kesinlikle kabul etmiyoruz" diye seslendi.

Bazı eylemciler de “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı dinleyin”dedi, bazıları da hükümet istifa sloganları attı. Başbakan Tatar, söylemler üzerine sinirlendi, eyleme siyaset karıştığını belirterek, Meclise geri döndü.

Eylemi sonlandıran vatandaşlar, sınır kapıları ile ilgili kesin bir tarih istedi, en kısa zamanda açıklanmaması halinde bugün de kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Bu arada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, geçtiğimiz mayıs ayında Metehan Sınır Kapısı ile Meclis önünde ikinci kez eylem yapmıştı.