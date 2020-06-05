‘Seks yoksa  bıçak var’

Hüseyin ÇİÇEK

İskele sahilinde geçtiğimiz yıl çıplak gezdiği için tutuklanan Muzaffer Mazlum, bu kez cinsel taciz ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre; zanlı önceki gün sahilde yürüyüş yapan Rus uyruklu bir kadına yaklaşıp, sevişmek istediğini söyledi, ‘hayır’ cevabı alınca da üzerindeki bıçağı çıkarıp, tehdit yağdırdı.

Zanlı kadına “Seks yoksa bu bıçağı yersin” sözlerini sarf ederek cinsel taciz ve tehdit suçu işledi.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 2019 yılında İskele bölgesinde plajda çıplak gezdiği için tutuklandığı da hatırlatıldı.

‘Hayır’ cevabı alınca bıçak çıkardı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Tunahan Gökalp, zanlının 3 Haziran 2020 tarihinde, saat 11.35’te, İskele’de sahil bölgesinde yürüyüş yapan Rusya uyruklu bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Gökalp, zanlının kadına İngilizce “Seninle sevişmek istiyorum” dediğini, hayır cevabı alınca da üzerindeki bıçağı gösterip tehdit ettiğini açıkladı. Polis, zanlının kadına “Seks yoksa bu bıçağı yersin” sözlerini sarf ettiğini belirtti.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 2019 yılında sahilde çıplak gezdiğini, ayrıca uyuşturucu suçlarından da sabıkası olduğunu belirtti.

Gökalp, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamalara ve tutuklu yargı talebine bir itirazı olmadığını ifade etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.