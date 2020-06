Böyle gitmez.. "Başkanlık sistemi şart"

Ömer KADİROĞLU

Kısa adı İŞAD olan Kıbrıs İş İnsanlar Derneği Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar ve beraberindeki yöneticileri genel merkez binasında ağırlayarak, Başkanlık Sistemi’ni tartışmaya açtı.

Diyalog Medya’nın, ülke sorunlarının çözülmesi noktasında önemli katkılar sağladığını belirten ve Diyalog TV uydu yayınlarının bir an önce başlamasını isteyen Mamülcü “Ülkemizdeki sorunların giderek artması ve çözümsüz kalması karşısında endişelerimiz giderek artıyor. O nedenle Başkanlık Sistemi’ne geçilmesi halinde ülkenin her açıdan daha ileriye gideceğini düşünüyoruz” dedi.

Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan ve TV Müdürü Sezgin Madencioğlu ile birlikte İŞAD’ın davetine katılan Reşat Akar da, İŞAD’ı bu cesaretli girişiminden dolayı kutlayarak “Bunun tüm kesimlerce tartışılmasında fayda görüyoruz” dedi.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, toplantının açılış konuşmasında şöyle dedi:

“Diyalog Medya gurubunun ülkemize kattığı değer ve ülkemizdeki realiteyi tuttuğu nokta bizler için fevkalade önemlidir. Diyalog medya bu güne kadar söylenmemiş ve yapılmamış birçok işte yer aldı. Bu yer alma sürecinde sürdürdüğü birçok çalışmada bizler her daim hemfikir olup destek olduk. Yapılacak olan birçok araştırmada ve yol haritasında Diyalog Medya’nın büyük yol haritası olduğu aşikârdır. Ülkemizde her daim özgürlüklü ve özgür bakış açısı ile yer alabilecek medyanın olması bizler ve ülkemiz için büyük bir değerdir. Ülkede yüksek derecede demokrasi ve özgürlükler olduğunu söylemek isterim. Bu özgürlüklerin doğru kullanılması ve realitede yer alması çok önemlidir. Her zaman dediğimiz gibi KKTC özgür bir ada, özgür bir insan topluluğu ve dirayeti ile bu güne kadar geçmişinden kazandığı güçle ve mücadele ile en iyi noktaya gelmesi gerekmektedir. Bizlerin amacı ve çalışma sebebi de bu yöndedir. Sizlerden de gördüğümüz enerji bu anlattığım durumun göstergesidir. Bu nedenle Diyalog Medya Gurubu ile her zaman gerçek anlamda çalışma ve ülke politikasını irdelemek bizim için çok önemlidir. Diyalog Medya’nın çalışmalarını bu yönde yaptığı için tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Bugün konularımız her zaman olduğu gibi fevkalade önemlidir. Ülkenin en önemli sorunlarından biri politikanın işlememesi ve politika üretilememesidir. Siyasetin kokuşmuşluğu ve siyasetin çıkmazı ile birlikte yer alan ülke çıkmazı ile insanlar büyük bir sıkıntı içerisindedir. Bu sıkıntıyı aşmamız için bizlerin her platformda anlattığı seçim sisteminin ve politikaların değiştirilmesidir. Ülkede parlamenter sistem tıkanmış ve popülizme esir düşmüştür. Bu durum ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini zora sokan nedenlerdir. İŞAD bugünden itibaren yeni bir sistemin oluşturulabilmesi için fikir sahibidir. Bu fikir de Başkanlık sisteminin gelmesi ile birlikte ülke siyasetinin daha iyi gitmesi, politika ve yaşana bilirlik konusunda daha iyi bir seviyeye gelineceğinden bu yönde bir yol izlenmesi bizler için de ülke için de önemli bir adımdır. Bu nedenle de sizler aracılığıyla bu fikrimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz.”

Reşat Akar: Geleceğimiz güvence altında olmalı

Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar da konuşmasında şunları kaydetti:

“Medya olarak bizim ana görevimiz ülke sorunlarının çözümüne katkı koymaktır. Biz bu çerçevede yola çıktık. Türkiye ile ilişkilerin iyi ve sağlam düzeyde olması, Kıbrıs sorununun kapılar kapanmadan sağlıklı bir çözüme ulaşılması, Kıbrıslı Türklerin geleceğini güvence altında tutacak bir çözüm olması için KKTC ekonomisinin mutlaka güneyle yarışabilecek bir duruma gelmesi, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir duruma gelmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıkmıştık. Bizim sürekli olarak halkın yanında olmamız ve köy köy giderek sıkıntılarını dinlememiz onları cesaretlendirdi. Uzun zaman konuşamayıp suskun kalan insanlar konuşmaya başladı. Bu sesin yükseldiğini gören siyasiler, alışılmış ve bir çözüm üretemeyen çökmüş sistemi ayakta tutabilme gayretleri içerisinde bu kez hedeflerini bize yöneltmiş durumdadırlar. Bu saldırılar bize yönelirken çok çirkin oyunlara tevessül edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda çetelerle iş birliği yaparak bizim üzerimize çok farklı noktalardan üzerimize geldiklerini görüyoruz. Bu durum büyük bir üzüntü kaynağıdır. Biz bu ülkeye iyi bir yayıncılık örneği sergileyebilmek için bayağı yatırım yapıp çalıştık. Burada belirli bir kesimin hedefi haline geldik. Yaşanan tüm bunlar göz önünde bulundurularak bu ilkeye yatırım yapmak doğru mu? Değil mi? sorusunu sormak lazım. Yatırım yaparsak geleceğimiz garanti altında mı? Değil mi? Çocuklarımızın bu ülkede ne kadar güvence altındadır diye düşünmek lazım. Öyle bir duruma gelindi ki her yapılacak işten şüphelenir olduk ve bu doğru bir gidişat değildir. Kıbrıs meselesinde bizi çok aşırı tavizlere götürecek, mevcut iktidarın da hatalı duruşundan dolayı bir sürecin içerisine doğru sürüklenmeye başladık. Böyle bir sürece girilirse hiç iyi olmayacaktır. Ülkede ciddi bir su meselesi var ancak bu hiç kimsenin umurunda değil. Bu noktada artık daha etkili çalışmalar yapılmalıdır. Gerek biz medya olarak gerekse sizler iş insanları olarak daha etkili bir pozisyona geçmeliyiz. Böylesi bir süreç içerisindeyiz ve bu davetiniz için İŞAD’a çok teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 11:11