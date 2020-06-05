Utanç verici

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın birçok yerinde çöp dağları oluşurken, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde de utandıran manzaralar görülüyor. Sokaklarda, caddelerde, yollarda, piknik alanlarında, çocuk parklarında her zaman çevre kirliliğine rastlanılırken, en fazla da sanayi bölgeleri kaderine terk edilmiş durumda. Gerek Haspolat’taki gerek Lefkoşa’daki sanayi bölgeleri devasa bir çöplüğe dönüştürülürken, boş alanlar duyarsız kişiler tarafından atık alanı olarak kullanılıyor.

Çöplük haline gelen yerler çevre kirliğinin yanı sıra insan ve doğa yaşamını tehdit ediyor.

Yıllanmış sorun

Haspolat Organize Sanayi Bölgesi yıllardır çevre kirliliği ile boğuşurken, orada yaşanan soruna bir türlü çare bulunamıyor.

Gerek bölgedeki iş yerlerine ait atıklar, gerek Haspolat dışından getirilen çöpler boş alanlara atılıyor, birçok nokta çöplük haline getiriliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yangın riski de artarken, çevreye atılan cam kırıkları tehlikeyi daha da artırıyor.

Molozlar, eski mobilyalar, plastik atıklar, camlar, atık yağlar, hayvan ölüleri ve daha birçok materyalin gelişi güzel atıldığı Haspolat Organize Sanayi Bölgesi, ilgi bekliyor.

Aynı kaderi paylaşıyor

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi de Haspolat’la aynı kaderi yaşıyor. Burada da çevreye atılan çöpler insan sağlığı ve doğal yaşamı tehdit ediyor. Sanayideki çöplük alanlarda sık sık yangınlar çıkarken, yıllardır bu bölge için de bir çözüm üretilmiyor.