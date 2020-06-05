Tutuksuz yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski sevgilisine cinsel saldırıda bulunarak darp eden ve araya giren iki kişiyi de öldürmekle tehdit eden Khalid Afaneh hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının, 29 Mayıs 2020 tarihinde, eski sevgilisi S.S.’nin evine giderek önce kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından ise darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının olay esnasında evde bulunan ve araya giren iki kişiyi de “Bırakın beni, sizi geberteceğim” diyerek tehdit ettiğini belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 6 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin100 bin TL’lik şahsi kefalet imzalaması şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.