Müjdeyi bakan verdi

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak, KKTC dahil 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için KKTC, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Belarus, BAE, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık” dedi.

Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktardı.

Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliği

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık."

Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

"10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika."