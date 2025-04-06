İki kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir siteye baskın yapan Gazimağusa Narkotik Şube, 150 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 71 bin TL, 465 Euro ve 170 Dolar para ele geçirdi, operasyon kapsamında Mehmet Öztürkmen ile Sedanur Dokumacı isimli iki zanlıyı tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 4 Nisan 2025 tarihinde Mehmet Öztürkmen’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikamet ettiği İskele Bölgesi’ndeki Royal Sun isimli siteye gittiklerini anlattı.

Zanlının, sevgilisi olan Sedanur Dokumacı ile evinin önünde tespit edildiğini belirten polis, Öztürkmen’in sol omuzunda bulunan çanta içerisinde 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlıların birlikte yaşadığı ikametgahta yapılan arama sonucunda, cam kavanoz içerisinde 120 gram hintkeneviri bulunduğunu da açıklayan polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan düşünülen 71 bin TL, 465 Euro ve 170 Dolar paraya da el konulduğunu ifade etti. Mehmet Öztürkmen’in, uyuşturucu maddelerin tamamının kendisine ait olduğunu beyan ettiğini de mahkemeye aktaran polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

