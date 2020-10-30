26 milyon Euro harcanacak

Güney Kıbrıs’ta 7,5 MW gücünde elektrik üretecek yeni bir güneş parkının kurulmasına onay verildiği, Vasiliko bölgesinde ise, sıvılaştırılmış doğal gazın bölgeye gelmesine imkan verecek altyapı çalışmalarının başlaması için gerekli bütçenin hazırlandığı bilgisini verildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’a bağlı “Sotira” bölgesinde 7,5 megavatlık enerji üretecek bir güneş parkının kurulması için gerekli çevre onay raporunun verildiğini yazdı.

Politis gazetesi ise, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğal gaz gelmesine imkan sağlayacak gerekli altyapının yapımı için 26 milyon Euroluk kaynak ayrıldığını yazdı.

Gazete, Rum Çalışma Bakanlığı’nın Larnaka’nın Vasiliko bölgesinde gerekli altyapı çalışmalarında harcanmak için 2021 yılı bütçesinde 26 milyon Euro kaynak öngördüğünü aktardı.