Yıktılar, yaktılar

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde önceki gece Covid-19 önlemlerine, 5G alımına ve altın pasaport yolsuzluğuna karşı düzenlenen protesto eyleminin ardından 7 kişi gözaltına alınırken, gün ağarmasıyla kentin savaş alanına dönmüş hali gözler önüne serildi.

Yaşları 15 ila 20 arasında olan 7 kişi dün Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Rum Polis Sözcüsü Christos Andreou, Limasol'da meydana gelen protesto için risk değerlendirmesi yaptı. Andreou, eylem ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade etti. Andreou, eylemde göstericilerden bazılarının polislere taş attığını, bazılarının da resmi araçlara Molotof kokteyli fırlattığını söyledi.

Rum Polis Sözcüsü Andreou, saldırılar sonucu 4 polis memurunun vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade etti. Resmi polis aracının da yanarak kullanılmaz hale geldiğini açıklayan Andreou, 80 polisin Limasol’da nöbette olduğunu söyledi. Andreou, “Eylemcilerin arasına sızan bir grup saldırıyı gerçekleştirdi” dedi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Andreou, kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Neler yaşandı

Limasol’da önceki gece saat 21.00 sıralarında 400’ü aşkın kişi toplanarak Covid-19 önlemlerini, 5G alımını ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.

Protesto yürüyüşü sırasında, yüzleri kapalı kişiler polis memurlarına saldırdı.

Polislere taş, plaka ve farklı nesneler atan grup, polise ait cipi ateşe verdi.

Yüzleri kapalı kişiler olay yerine çağrılan itfaiye aracının mürettebatına saldırdı.

Olaylar sonucunda 4 polis memuru ve 1 itfaiyeci yaralandı.

Yaralanan iki polis ve bir itfaiyeci taş yaraları ve yanıkları ile tedavi ediliyor.

Toplamda 4 polis aracında ve bölgede park edilmiş olan 4 sivil araçta hasar meydana geldi.