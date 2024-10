Başkent Lefkoşa Inner Wheel Derneği, “Meme kanseri farkındalık ayı” kapsamında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) etkinlik düzenledi. Merit Grup ve Tarsan Çiftlik sponsorluğunda düzenlenen etkinlik geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. Dernekten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi düzenlenen etkinlikte, Türkiye’den ülkeye konuk olarak gelen Aret Vartanyan “Yaşama Dair Her Şey” konulu sunum yaptı. Başkent Lefkoşa IW Derneği Başkanı Özlem Adanır konuşmasında, sürekli kontrollerin erken tanıdaki önemine işaret ederek, etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmının bu tür kontrolleri yaptırma gücü olmayan kadınlara tetkik yaptırmak için kullanılacağını belirtti. Pembe balonların konulduğu sahneye Başkent Lefkoşa Inner Wheel Derneği Yönetim Kurulu üyeleri “Stand Up” temalı tişörtlerle çıktı. Etkinliğin sponsoru Merit Grup ve Tarsan Çiftlik yetkililerine teşekkür plaketi, Aret Vartanyan’a Kıbrıs Kapısının yer aldığı pano takdim edildi.