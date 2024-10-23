Yollarda 407 bin araç

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ın yolları yetersiz ve kalitesiz olmakla birlikte, trafikte seyreden araç sayısı her geçen gün daha da artıyor. Araç Kayıt Dairesi’nin verilerine göre ‘yolda giden araç sayısı 407 bine yükseldi. Özellikle son yıllarda inşaat patlamasıyla birlikte ağır vasıtaların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Elde edilen bilgilere göre; KKTC genelinde 15 binin üzerinde kamyon, 35 bin 958 adet kamyonet, 972 adet kazıcı, 11 bin 882 adet traktör bulunuyor.

Toplu taşımacılığın olmamasından şikayet edildiği halde ülkede otobüs sayısı 5 bin 325’e, minibüs sayısı ise 169’a yükseldi.

Paket servislerdeki artışlara paralel olarak motosiklet sayısının da 38 bin 439’a yükseldiği belirtildi. Adanın birçok bölgesinde inşaat patlaması yaşanmasına karşın, arıtma ve kanalizasyon yetersizliği yüzünden kuyular vidanjörle boşaltılıyor. Ortaya çıkan ihtiyaç çerçevesinde vidanjör sayısının da 128’e yükseldiği ifade ediliyor.

Resmi kayıtlara göre Kuzey Kıbrıs’ta 246 bin 255 adet salon araç, 17 bin 756 adet estate ve 229 adet ralli aracı bulunuyor.

Kayıtlarda ciddi artışlar var

Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında 19 bin 986 araç kaydı yapılırken, bu yılın aynı döneminde kayıt sayısı 23 bin 98’e yükseldi.

Araç Kayıt Dairesi ‘yolda giden araç sayısını’ 407 bin 153 olarak açıkladı.

İptal edilen araç sayısının 32 bin 441 olduğu belirtilirken, ruhsatını yenilememiş araç sayısı hakkında bilgi alınamadı.