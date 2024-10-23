3 tutuklu var

Abdullah SUİÇMEZ

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 910 sürücünün kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 358 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı, 11 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları arasında “sürat” yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rapor edilen sürücülerden “198’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 70’i diğer trafik suçlarını işledi.

3 kişi yaralandı

Bu arada Güzelyurt-Girne anayolunda önceki gün meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Su Piknik Alanı mevkiinde, Esad Baha Kartal (E-22) yönetimindeki ET 794 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esad Baha Kartal ve araçtaki yolcular Gülhan Kartal (K-56), Muhammed Ali Özaltın (E-22) ve Ökkeş Can Gocuk (E-22), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.