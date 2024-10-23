Gözler kararda

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak’ta hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ hakkındaki karar yarın açıklanacak. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarından yargılanan sanığa verilecek ceza açıklanacak.

Sanığın yargılandığı davalar müebbet hapis öngörürken, gözler yarın yapılacak duruşmaya çevrildi.

'Helinler ölmesin'

Bu arada Zehie Helin Reessur’un ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri de mahkeme önünde olacak. Kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekileceği belirtilirken, Helin’in yakınları tarafından yapılan açıklamada, “16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un, hayallerinin peşinden koşan genç bir kızın, yaşama hakkı elinden alındı. Onu erkek şiddeti aramızdan kopardı. Helin'in hikayesi bitmedi, bizler bu hikayeyi devam ettireceğiz! Onun anısını yaşatmak, adalet için sesimizi duyurmak ve 'Helinler ölmesin' diye mücadele etmek için bir araya geliyoruz” denildi.

Olayın geçmişi

Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.



