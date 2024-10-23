Kıbrıs’ı sevdiler

Avrupa Poker Turnuvası (EPT) bu yıl yine Merit Royal Diamond Hotel’de rekor katılımla yapıldı.

Geçtiğimiz yıl KKTC’ye bir anda 5 bin turist getiren turnuva, Ortadoğu’daki savaşa rağmen bu yıl kendi rekorunu kırarak 6 bin turisti ülkeye getirdi.

Dünya çapındaki poker oyuncularını turnuva için KKTC’ye getirdiklerinin altını çizen Merit Poker Başkanı Songül Bekem, EPT etkinliği kapsamında, 75 farklı ülkeden 6 bin misafirin Girne bölgesindeki turistlik tesislerde misafir edildiğini belirtti.

Turizm ve ekonomiye katkısı büyük

Merit Poker olarak, Merit Otelleri operasyonu kapsamında düzenlenen 2. Avrupa Poker Turu’nun Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Merit Poker Başkanı Songül Bekem, her misafiri birer turizm elçisi olarak gördüklerini ve onların KKTC’yi iyi hatırlamaları ve anlatmaları için büyük çaba sarf etiklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınmasına önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Bekem, bölgenin turizm potansiyelini artıran bu etkinlikle Girne bölgesindeki esnafa önemli katkılar sağlayarak bölge ekonomisine de büyük katkı verdiğinin altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs’a yönelik artan ilgiyi, geri dönüşlerden memnuniyetle gördüklerini ve tek beklentilerinin ülkemizin dünya çapında daha fazla tanınması olduğunu belirten Bekem, gelecek yıl için daha büyük ve geniş katılımlı bir takvim hazırladıklarını kaydetti.

EPT Nedir?

European Poker Tour (EPT), Avrupa’da poker turizm organizasyonlarının en prestijlisi olarak kabul edilmektedir. 2004 yılında kurulan EPT, dünya çapındaki poker oyuncuları için önemli bir etkinlik haline gelmiştir ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, genellikle büyük ve ünlü otellerde düzenlenen profesyonel bir poker turnuvası serisidir.

EPT, oyunculara farklı formatlarda (örneğin, Texas Hold'em, Omaha gibi) birçok turnuva imkanı sunar ve büyük ödül havuzlarına ev sahipliği yapar. Turnuvalar, amatör ve profesyonel oyunculara açık olup, katılımı cazip hale getiren bu özelliği ile geniş bir kitleye hitap eder. Ayrıca, EPT kazananları için dünya çapında büyük bir prestij sağlar ve diğer büyük poker etkinlikleriyle karşılaştırıldığında önemli bir platform sunar.

EPT'nin her yıl düzenlenen durakları arasında Barcelona, Monte Carlo, Prag ve Paris gibi uluslararası şehirler yer almakta olup, 2023 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs da bu prestijli turda bir durak haline gelmiştir. EPT, dünya genelinde pokerin tanıtımına katkıda bulunarak, poker kültürünün gelişmesine yardımcı olmuştur.



