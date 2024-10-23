‘Acımız dinmedi’

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık 2024'te yapılacak.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.

Bunun yanında, mahkeme, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun beklenmesine de hükmetti.

Dördüncü duruşma yapıldı

İsias Otel davasının dördüncü duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri dava öncesinde mahkeme önünde toplanarak bir önceki davalarda olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının fotoğraflarını girişe sıraladı.

Duruşma öncesinde Adliye önüne gelerek pankart açan Şampiyon Meleklerin aileleri “Eksik belgelerle ruhsat verenler suçludur”, “Çıkarlarınız uğruna yok ettiğiniz hayatların hesabını ödeyeceksiniz”, “Adalet olası kastla gelecek”, “ Şampiyon Melekler olası kast diyor”, “Turizm Bakanlığı nerede”, “katillerin cezasını olası kast verecek” sloganlarının yer aldığı pankartlar tuttu.

Adıyaman Adliyesi önüne ilk gelen Rehberler İçin Adalet Platformu oldu. İsias Otel’de hayatını kaybeden rehberlerin aileleri de “Kamu görevlileri yargılansın”, “Kader Değil Cinayet”, “ İsias Otel sektörünün felaketidir”, “Turist rehberleri adalet bekliyor”, “Şampiyon Melekler adalet bekliyor”, “Bilirkişi raporunu hazırlayanlar mahkemeye gelecek mi?”, “ İsias ortak davamız” yazılı pankartlar taşıdı.

Karakaya’nın yanında Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yer aldı. Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve diğer yetkililer de duruşmayı izlemek üzere Adıyaman’da bulundu.

Üstel dava öncesi açıklama yaptı

Başbakan Ünal Üstel, “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Dava öncesinde Başbakan Ünal Üstel mahkeme önünde açıklama yaptı.

Başbakan Üstel konuşmasında, “6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz de KKTC olarak Şampiyon Meleklerimizi kaybettik. Geçen süre içinde Adıyaman’da kaybettiğimiz çocuklarımızın, evlatlarımızın duruşması için dördüncü kez buradayız” dedi.

“KKTC’de hayat durmuştur” diyen Üstel, hükümet ve muhalefetle birlikte siyaset üstü, tek yürek olarak Adıyaman’da olduklarını vurguladı. “Ülkemizdeki insanımızın gözü kulağı Adıyaman’da...” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine inançlarının tam olduğunun altını çizdi.

İsias Otel’de 72 canın yitirilmesinin acısını yaşadıklarını dile getiren Başbakan Üstel, bu olayı felakete çeviren insanoğlunun, kurallara uymadan, yasa tanımadan binayı yaptığını söyledi. Üstel, bundan dolayı acıyı ve felaketi yaşadıklarını belirtti.

Bina yıkıldı, 72 kişiye mezar oldu

Dava saat 10.00’da başlarken, mahkemede ilk olarak savcılığın talepleri dinlendi.

Savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Müştekilere, itirazı olup olmadığı soruldu.

Şampiyon Meleklerin annelerinden Pervin Aksoy İpekçioğlu mahkemedeki konuşmasında, “Bina yıkıldı, 72 kişiye mezar oldu. Kimlerin olaya fail olduğunu anlamak için uğraşıyoruz” diyerek, şunları kaydetti:

“Ruhsat alımından başlayan bir süreç var. Projeyle binanın uyumsuzluğu… Ruhsatta sıkıntı var, sonra kaçak kat yapıldı. Yapı kayıt belgesiyle sadece kaçak kat bildirildi. Tadilat projesiyle güçlendirilmedi. Kaçak katla birlikte binayı ikinci asansörle ikiye yardılar. Projeyle imalat birbirini tutmuyor. Etriye aralıklarında düzensizlik var, işçilikten çalındı. Beton kalitesi, demir zayıf… Binanın bodrum katında keşif yapıldı. Kırmızı tuğla kullanıldı. 2018’de Kalkınma Bankası'ndan aldıkları parayla dıştan cam yapıldı. Bu camlar nasıl duruyor. Kendiliğinden durmuyor.”

“Oğluma hediye yerine adalet aramaya geldim”

Tur rehberlerinden birinin annesi de, bugün oğlunun 25’inci doğum günü olduğunu ifade ederek, oğlu için hediye aramaya gitmek yerine “adalet” aramaya geldiğini söyledi.

“Adalet istiyorum”

Şampiyon Meleklerin annelerinden Sibel Kumsal da, İsias Otel binasında kızının hayatını kaybettiğini dile getirerek, “Ben de otelde kalıyorum ama yıkılmayan bir otelde. Buraya geldik sabaha kadar uyumuyorum, uyuyamıyorum. Adalet istiyorum” dedi.

Mağdur avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi

Mahkemede söz alan müşteki avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanıklar ise tahliyelerini istedi.

Mahkemede söz alan Müşteki Avukat, Sanık Erdem Yıldız’ın ruhsatta sahtecilik olduğunu söylediğini belirterek, dosyaların birleşmesini istediklerini kaydetti. “Keşifte numunelerin karıştığı iddiası var ama böyle bir şeyin olması mümkün değil” diyen Avukat, bir fotoğraf göstererek, “Fotoğraftaki bina ile yıkılan otel aynı değil. Kalkınma Bankası’nın, bina otel olarak faaliyete geçmeden önce ipotek tesisi öncesi çektiği fotoğraf” dedi.

Mehmet Fatih Bozkurt’un yetkili olduğunu belirten Müşteki Avukatı, “Biz onun yetkili olduğu delilleri sunduk” diyerek, Bozkurt’un yetkili olduğunun kabul edildiğini söyledi.

Delillerden birkaç örnek okuyan Avukat, “Kaçak katı, Mehmet Fatih Bozkurt bizzat kendi hesabına yaptı. Aktif olarak çalışıyor otelin yapıldığı günden beri. Fatih Bozkurt yetkili değil demek ahlaki değil” dedi.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Adana’da Alpergün Apartmanına verilen cezanın dikkate alınmasını isteyen Avukat, tahliyenin dosyaya çok ciddi sıkıntı yaratacağını vurguladı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Diğer Müşteki Avukatı ise, bilirkişi raporunun gelmesini beklediğini belirterek, “Ancak Ahmet Bozkurt’un sadece işleten olduğunu ve binanın yapımında sorumlu olmadığını kabul etmiyoruz. Kamu görevlileri ile olan dosyanın, bu dosyayla birleştirilmesini istiyoruz” dedi. Avukat, sanıkların tahliyesini gerektiren bir delil olmaması nedeniyle sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

Diğer Avukat da, tutuklu sanıklıkların, tutukluluk hallerinin devamını ve soruşturma dosyasının sorulmasını talep etti.

Sahtecilik olarak dikkate alınmalı

Müşteki Avukatları, bina için yapı kullanma izin belgesine dikkat çekerek, bu ruhsatın süresinin hükmünü kaybettiğini söyledi. “Ek asansörün ne zaman, nasıl yapıldığının izahı yok. Statik hesap yok” diyen Avukatlar, artık 2001 tarihli ruhsatın içerik olarak gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

“Sahtecilik olarak dikkate alınması lazım bu belgelerin… Kamu görevlileri ve huzurdaki sanıklara ilişkisi göz önünde bulundurularak…” diyen Avukatlar, belediye görevlileriyle ilgili devam eden davalara dikkat çekti.

Davada maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından binayı yapanlar kadar ruhsatı verenlerin de yargılanmasını isteyen Müşteki Avukatları, tedbirler bakımından sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Kamu görevlileriyle ilgili davanın açılıp birleştirilmesini isteyen Avukatlar, “yıkılan katlarla ilgili tek karot örneği karıştırıldı” denilen örnekler olduğunu söyledi.

Bozkurt tahliyesini istedi

Sanık Ahmet Bozkurt dünkü duruşmada “Ben ve oğlum 21 aydır tutukluyuz. Depremi yaşayan biri olarak bu depremden son derece etkilendik” diyerek, aile ve otelden can kayıplarının kendisinde travma yarattığını kaydetti.

“Üzüntümüz sonsuz” diye konuşan Ahmet Bozkurt, oteli yaptırmak için elinden gelen imkanı sağladığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ahmet Bozkurt, “Ben teknik konulardan anlamam. Tahliyemi istiyorum. Bu olayda bizim hiç bir suçumuz yok. Mağdurum, sağlığım gitti tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mehmet Bozkurt: Suçlamaları kabul etmiyorum

Sanık Mehmet Bozkurt da, suçlamaları kabul etmedi, tahliyesini istedi.

Sanık, Mimar Erdem Yıldız da, masum olduğunu ve en iyi malzemeyi alıp teslim ettiğini söyledi.

İki asansörden bahsedildiğine işaret eden Yıldız, “Evet vardı. Turizm Bakanlığı'na yıllar önce 81 odalı otel yapmak istiyor diye müracaat etmişti. 10 aydır bana ait değil dediğim evraklar üzerinden savunma yapıyorsunuz” dedi.

Bozkurtların avukatları tahliye istedi

Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı da, artık tutukluluğun bir tedbir değil ceza olduğunu söyleyerek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Bozkurtların diğer avukatları ise, karot testi istemediklerini belirterek, mevcut asansör blokları varken, örnek alınmasını istediklerini ama bunun yapılmadığını kaydetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin nasıl çalıştığını söylediklerini belirten avukatlar, “Ama oradan yeniden karot örneği istendi. Savcılığın alandan aldığı örnekler neden kullanılmıyor?” sorusunu sordu.

“Üzerinden kâr geçti, araçlar geçti, yağmur gördü, esildi sallandı iki deprem gördü. Bu numuneler iyi çıktı. 23 karotun iki tanesi hariç iyi çıktı. Demir Çelik örnekleri de çok iyi geldi. Benim müvekkilim mülk sahibi, müteahhit değil” diyen Avukatlar, şöyle konuştu:

“Başka raporlarla birbirine girmiş bir rapor için siz de ikna oldunuz Gazi Üniversitesi’ne gittik. Şimdi başka bir rapor isteniyor. Benim müvekkilim üzerine düşeni layıkıyla yaptı. Mevcut raporların içinde hiçbir şey müvekkilimin içerde tutulmasını gerektirmiyor. Olması gereken müvekkillerimin tahliyesi…”

Etriye aralıkları konusundaki raporların sehven yazıldığını, delillerin okunmadığını söyleyen Avukatlar, “Bina neden yıkıldı, bunu hep birlikte bulalım. Yan binaların hepsi yıkıldı” dedi.

Mahkemede tartışma çıktı, duruşmaya ara verildi

Bu ifade üzerine aileler gerildi. Avukatların yalan söylediğini belirten aileler ve avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı, taşkınlık yapanların mahkeme salonundan çıkarılmasını emretti.

Tartışma üzerine duruşmaya bir saat ara verildi. Mahkemede, güvenlik önlemi alındı.

Yeniden başladı

Adıyaman'da mahkemede çıkan tartışmanın ardından bir saat ara verilen İsias Davası dördüncü duruşmasına devam edildi.

Duruşmada sanık Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı yeniden söz aldı.

İsias Otel duruşmasında bir saatlik aranın ardından başlayan oturumda ilk söz alan sanık Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı, iddia edildiği gibi, binanın hemen yıkılmadığını, aldıkları mobese kayıtlarında binanın 18’inci saniyeye kadar yıkılmadığının görüldüğünü söyledi.

Müvekkilinin olması gereken 4 tane ameliyat olduğunu da dile getiren Sanık Avukatı, veya kefalet dahil adil kontrol şartı konulmasını istedi.

Avukat, Mehmet Fatih Bozkurt’un eşi ve çocuğundan 21 aydır ayrı kalmasının son bulmasını istedi. Ahmet Bozkurt’un da prostat kanseri çerçevesinde ameliyat olması gerektiğinden sanık avukatları olarak tahliye talepleri olduğunu vurguladı.

Bunun yanında, Sanık Halil Bağcı’nın avukatı da, müvekkilinin sadece teknik eleman olarak görüş belirttiğini, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme ara kararını saat 14.45'te açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık 2024'te yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 09:55