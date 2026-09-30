Yatırımları artırır

Kalkınma Bankası’nın Olağan Genel Kurulu toplantısında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ekonominin en büyük destekleyicisinin finans kaynağı olduğunu dile getirdi.

Düşük maliyetli finansman kullanımının yatırımlara ve ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirten Taçoy, satılacak ürünün finansman maliyeti ne kadar düşürülürse, kârlılığın da o ölçüde artacağını söyledi.

Kalkınma Bankası’nın 2024 yılına ait 31’inci ve 2025 yılına ait 32’nci Olağan Genel Kurulu toplantısı dün yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'da; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü Veclal Gündüz birer konuşma yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış konuşmasında Kalkınma Bankası’nın kurulduğu günden bugüne emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kalkınma Bankası ile ilgili yapılan çalışmaları ele alan Ataoğlu, bankanın bütün sektörlere hızlı bir şekilde el uzatmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Berova: Küresel gelişmeler ekonomiyi etkiliyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova çağdaş dünyada ekonominin gelişmesinin ana kaynağının finansa ulaşmak olduğunu belirterek, bu noktada Kalkınma Bankası gibi kurum ve kuruluşlara büyük bir rol düştüğünü söyledi.

Geçmişte yaşanan banka krizlerine değinen Berova, toplumun o gün yaşananları asla unutmadığını dile getirdi.

Berova, dünyadaki savaşlar ve petrol krizleri gibi gelişmelerin küresel ekonomiyi etkilediğini, bu durumun ülke ekonomisine de yansıdığını belirtti.

Uzun süreli ve istikrarlı bir hükümet döneminin yaşandığını belirten Berova, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de “hem finansman hem de yatırım alanlarında ülkeye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Yüksek enflasyonun yaşandığı zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Berova, Kalkınma Bankası gibi kurumlara bu dönemlerde büyük görevler düştüğünü belirtti.

Kamu maliyesine yönelik eleştirilere değinen Berova, “Bütçeyi yaparken gelirler ve giderler arasında 25,2 milyarlık bir açık olacağını önceden deklere ettik. Bu bilinmeyen bir unsur değil. Bütçesel açından baktığımızda 13,6 milyar TL’lik bir pozisyonda durmaktayız. Elbette sene sonuna kadar buna bir miktar daha binecektir.” dedi.

Berova, yıl sonu itibariyle bütçede öngördükleri miktarın altında bir borçlanmayla yılı kapatacaklarını dile getirdi.

Taçoy: Ekonomi devlet bütçesi değildir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, ekonominin en büyük destekleyicisinin finans kaynağı olduğunu dile getirdi.

Düşük maliyetli finansman kullanımının yatırımlara ve ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirten Taçoy, satılacak ürünün finansman maliyeti ne kadar düşürülürse, kârlılığın da o ölçüde artacağını söyledi.

Kalkınma Bankası’nın bu işin lokomotiflerinden biri olduğunu dile getiren Taçoy, bankanın her kesime hitap edebilecek bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Finans maliyetlerini düşürmek için başka unsurların da devreye girmesi gerektiğini belirten Taçoy, “Gerek diğer bankaların küçük esnafa vereceği krediler gerekse hükümetimizin ortaya koymuş olduğu ‘İlk Evim Kredisi’ gibi kredilerin kullandırılması için Merkez Bankası kaynaklı destekli faiz indirimli krediler… Bunların hepsi ekonomik şartların daha fazla dönmesini sağlayabilecek işler.” dedi.

“Ekonomi devlet bütçesi değildir.” diyen Taçoy, devletin bütçesinin ekonominin sadece yüzde 12’sini oluşturduğunu kaydetti.

Taçoy, Kalkınma Bankası’nı sektördeki maliyet düşürücü ve yatırımları hızlandırıcı unsur olarak gördüklerini dile getirdi.

Yeşil bankacılıkla ilgili hayata geçirilecek uygulamaların önemine değinen Taçoy, bu adımların evrensel değerlere katkı sağlayacağını ifade etti.

Kayasal: Tüm sektörlerin yanında olduk

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal da dört yıllık süreçte kredileri yalnızca belli sektörlere değil, ülkenin ekonomik hayatının bütününe yaymaya gayret ettiklerini belirtti. Kayasal, Dipkarpaz'dan Yeşilırmak'a kadar, büyük veya küçük demeden işletmelerin yanında olduklarını kaydetti.

Sanayicinin yanında olduklarını, turizm sektörünü desteklediklerini, sağlık sektörüne katkı koyduklarını, tarım sektörüne finansman sağladıklarını ve hayvancılığı desteklediklerini ifade eden Kayasal, kendileri için kalkınmanın yalnızca büyük projelerden ibaret olmadığını aktardı.

“Bir köyde açılan küçük bir işletme de, yeni yatırım yapan büyük bir otel de, üretimini artıran bir sanayi kuruluşu da ülkemizin kalkınmasına aynı zincirin farklı halkaları olarak katkı koymaktadır.” diyen Kayasal, bu dönemde kendileri için ayrı bir anlam taşıyan çalışmalardan birinin de “Kadın Girişimci Kredileri” olduğunu söyledi.

Gündüz: Finansal güç önemli

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Veclal Gündüz de, başarının finansal gücü kalkınmaya, kalkınmayı sürdürülebilirliğe, sürdürülebilirliği ise kalıcı kurumsal değere dönüştürülebilmek olduğunu ifade etti.

2024 ve 2025 yıllarını birbirini tamamlayan iki önemli dönem olarak değerlendirdiğini belirten Gündüz, bazı rakamsal veriler paylaştı.

“Bankamız yalnızca bir yılda aktiflerini yaklaşık 3,1 milyar TL arttırmış ve yüzde 39,1 oranında büyümüştür. Özellikle üzerinde durmak istediğim gösterge, kredi portföyümüzdeki gelişmedir.” diyen Gündüz, Kalkınma Bankası'nın büyüyüp geliştiğini ve ülke ekonomisine daha fazla kaynak aktarımı sağladığını dile getirdi.

Genel Kurul'da konuşmaların ardından verilen ara sonrası divan oluşturularak, gündeme geçildi.