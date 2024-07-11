21 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Palm Beach Plajında dün serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Mustapha Uba Muhammad boğularak yaşamını yitirdi. Üzücü olay dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; arkadaşıyla Palm Beach Plajına giden Muhammad serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kayboldu. Bir süre sonra bulunarak karaya çıkarılan gencin, olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından yapılan muayenede yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi otopsi maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

