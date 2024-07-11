Ekipler görevde

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Afrikalı Mandefo Mutendi, Alex Abraham, Marcus Gogan, Charles Anele, Henry Yeneasato ve Daniel Terry Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş denetimleri esnasında tespit edilerek, yakalandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Mutendi’nin 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında devriye gezen ekipler tarafından Marmara bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 585 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Alex Abraham, Marcus Gogan, Charles Anele ve Henry Eneasato’nun ise 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Göçmenköy’de bir evde yapılan arama esnasında tespit edildiklerini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Abraham’ın 14 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 968 gün, Gogan’ın 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplam bin 141 gün, Anele’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 588 gün ve Eneasato’nun 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplam 770 gün KKTC'de izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini belirti.

Polis memuru Daniel Terry’nin ise 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.40 sıralarında Muhaceret Şubesi’ne giriş- çıkış dökümü almak maksadıyla geldiği esnada belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının toplam bin 526 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 10:06