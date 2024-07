‘İlişkimiz asla kopmaz’

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde önemli mesajlar verdi.

Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleşen ziyarete Gazeteciler Cemiyeti’nin Onursal Başkanı Akay Cemal da katıldı.

Görüşmede ilk sözü alan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın hem Türkler hem de Rumlar açısından önemini şu sözlerle

anlattı:



“Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü arifesinde sizleri özellikle ziyaret etmek istedik. Türk askerinin 1974’te adaya gelmesinin nedeni, cuntanın 15 Temmuz darbesidir. Ve Türkiye harekatı başlatınca sadece Kıbrıslı Türklerin değil, cuntanın hedefindeki Rumların da can güvenliği sağlanmıştır. Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’un Türk askerinin adaya gelmesi için Güvenlik Konseyinde yapmış olduğu çağrı arşivlerde duruyor. Türkiye’nin bu harekat nedeniyle uğradığı ambargolar ve haksız baskılar karşısında direnmesi ve bugüne kadar bu davayı desteklemesi bizim için onurdur. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır’ demesi çok önemli bir açıklamadır.”



Türkiye’nin KKTC’de hayata geçirdiği projeler önemli

Türkiye’nin KKTC için önemini vurgulayan Akar, “Bugün birçok sorunumuzu Türkiye sayesinde çözüyoruz” dedi. Akar, Türkiye’nin KKTC’de hayata geçirdiği projelerin önemini de şu sözlerle dile getirdi:

“Ana vatan Türkiye Cumhuriyetinden ülkemize sağlanan su projesi asrın projesi niteliğindedir ve KKTC için son derece önemlidir. Ancak bugün 50 yılda KKTC ve Kıbrıslı Türkler hak ettiği noktada mı sorusunu sorunca öyle olmadığını görüyoruz. İç sorunlarımızdan dolayı birçok eksikliğimiz var, bunlar da bizim iç yönetim mekanizmalarımızın ihmalleri ve işleri zamanında yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Bunun Türkiye ile bir alakası yok. Mesela Türkiye gelip otları burada temizleyemez. Çevre, elektrik konusunda büyük problemlerimiz vardır. Bunları da buradaki dinamikleri harekete geçirerek çözmek durumundayız.”



Büyükelçi Feyzioğlu, basının önemine dikkat çekti

Büyükelçi Metin Feyzioğlu da gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. Basının demokrasi için öneminin altını çizen Feyzioğlu, etik anlamda sağlam temellere dayanan ve objektifliğini hiçbir zaman elden bırakmayan gazeteciliğin, ülkeler için mihenk taşı olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, “Basın demokrasimizin vazgeçilmezidir. Sorumlu basın dediğimizde de olayları ideolojik olarak almayan, objektif olarak işleyen, ilgili taraflarla diyalog halinde olan ve gerçeği yalnızca takdim eden bir tanımlamadır” dedi. Feyzioğlu, “Cennet ülkenin başat kuruluşlarından birisiniz. Demokrasinin de özgürlüklerin de geleceğin de teminatı olan bir kuruluşsunuz. Geleceğin de aynı zamanda teminatı ve umudusunuz” ifadelerini kullandı.



Türkiye, dünyayı göğüsleyerek KKTC’nin arkasında duruyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye siyaset ve partiler üstü milli dava olarak yaklaştığını söyleyen Feyzioğlu şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs davasına siyaset üstü bir çaba ile sıkı sıkı sarılmışlardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarını kurumsal anlamda yükseltmek ve halkın geleceği için her türlü talimatı vermişlerdir. Cumhurbaşkanımız, KKTC’yi ve Kıbrıslı Türkleri desteklemek, KKTC’nin kurumlarının kurumsal kapasitesini artırmak ve buradaki halkın refahını artırmak için her türlü talimatı vermiş durumdadır. Türkiye bu davanın arkasında her türlü siyasi parti ve günlük siyaset kaygıları olmaksızın, gerekirse de tüm dünyayı göğüsleyerek büyük bir kararlılıkla durmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bu duruş, en ileri seviyededir.”



Bağlarımız asla kopmaz

Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’deki doğrudan temsilcisi olduğunu belirten Feyzioğlu şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanı’nın doğrudan temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki bir numaralı yetkilisi olarak, Cumhurbaşkanımızın talimatı ve çizdiği vizyon, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın her yıl yapılan iktisadi anlaşma çerçevesinde verdiği talimatları burada yerine getirmekle mükellefiz.

Türkiye ile KKTC arasındaki hukuk kardeşlik hukukudur, herhangi bir çıkara dayanmayan bu bağlarımız kopmaz bağlardan oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ilişki sıradan bir müttefiklik ilişkisi değildir ve asla kopmaz bir ilişkidir.”



Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 09:54