Yazık bu insanlara

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm faaliyetlerinin bir yılı aşkın süredir hükümet tarafından engellenmesi, binlerce çalışanı sadece ekonomik yönden değil, sosyal yönden de perişan etti. Diyalog’a konuşan turizm emekçilerinden Sertaç Serdar “Eşimden ayrıldım, 9 yaşındaki çocuğum artık benimle kalmak istemiyor ve ‘Baba sen çalışmıyorsun bana nasıl bakacaksın’ diyor. Bu kadar küçük çocuğun dahi psikolojisini bozdular” dedi.

‘Turizm Emekçileri’ örgütünün sözcüsü Fuat Neşe de, nefes alamaz duruma geldiklerini belirterek “Biz nefes alamayınca, sektörden beslenen esnaf da nefes alamaz duruma geliyor” dedi. Neşe, yarın Başbakanlık önünde ‘açlık çadırı’ kuracaklarını ve 60 kişinin burada nöbet tutacağını belirtirken, eylemin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

Ne dediler…?

Fuat Neşe (Turizm Emekçileri Sözcüsü)

“Turizmin açılması yönünde hep çalışmalarımız sürdü. Ancak turizmciler şu anda nefes alamıyor. Bizler nefes alamayınca esnaf da nefes alamıyor. Covid-19 hayatımızda kalacak, bu böyle görünüyor. Ama devlet artık ketum radikal kararlar alıp turizmi bir an önce başlatmalıdır. Ekonomik döngü artık kısırlaştı. Turizm ülkenin lokomotif sektörüdür bunu artık idrak etmeleri gerekiyor. Sektörlerin açılımını geciktirmek küçük ülkemizi kaosa götürmektedir. Hükümet artık adım atmak zorundadır. Türkiye aşı sistemini iyi yönetiyor biz de bir an önce aşılanıp işlerimize dönmeliyiz. Aşı kartı ile turizmi açabiliriz ve uçuşları başlatabiliriz.

Yapılabilecek şeyler var ama adım atılmıyor. Bu nedenle sesimizi duyurmak için salı günü açlık çadırı eylemi başlayacağız. Çadırlarda platformun yönetim ayağında bulunan 60 kişi nöbet tutacak. Önümüzdeki cuma gününe kadar çadır Başbakanlık önünde duracak. Yine turizmle ilgili bir adım atılmazsa eylemimiz sürecek. O çadır hiç kaldırılmayacak.”



Ece Taneri Yoldaş

“Turizm hizmetleri veren işletmem 13 aydır kapalı. İş yerim kapalı olmasına rağmen Vakıflara kira ediyorum. Eşim casinoda çalışıyordu ve ikimizde turizm sektörünün kapalı oluşundan dolayı etkilendik. Turizmin durması nedeniyle maddi olarak sıkıntıdayız. Gerçeği söylemek gerekirse ailemizin yardımları ile ayakta durabiliyoruz. Yetkililerden bir an önce açılım talep ediyoruz. Denetimler ve aşılanmalar çerçevesinde ülkemiz, turizme bir an evvel açılmalıdır.”

Mahir Sümengen

Turizm sektöründe 17 yıldır emek veriyorum. Salgın ve kapalılık nedeniyle son bir yıldır çok sıkıntılar yaşadık. Ülkemizin uçuşlara kapalı olması turizmi derinden ve dönüşü olmayan bir yola sürükledi. Genel anlamda turizm tüm sektörleri beslemektedir. Ülkemizde artık bir an önce turizm anlamında normale dönülmesi gerekmektedir. Yetkililere çağrımız budur.”

Hüseyin Türkeli

“Turizm sektöründe çalışıyorum ve şu an hiçbir gelirimiz yok. Maddi olarak bittik, evimizde huzursuzluk hakim, tüm birikimlerimiz de tükendi. Uçak seferleri açılmazsa gerçekten biteceğiz. Aşılarımızın yapılmasını, işlerimize dönmeyi ve ekonominin can damarı olan turizm sektörünün açılmasını talep ediyoruz.”

Sertaç Serdar

“Ben taksiciyim ve ülkemize gelmeyen her bir turist artık hayatlarımıza zarar olmaya başladı. Hükümetin almış olduğu değişken kararlar bizleri olumsuz etkiliyor. Devlet şu an tüm vergileri; seyrüseferleri istemeye devam ediyor ancak biz bunları ödemenin ötesinde yaşayamayacak hale geldik. Güney Kıbrıs şu an turizm programını yaptı ama bizim bir plan programımız dahi mevcut değil. Gözümüz kulağımız haberlerde; bir an önce heyecanla açılmayı bekliyoruz. Artık bir an önce birileri elini masaya vursun. Bu böyle gitmez. Eşimden ayrıldım, 9 yaşındaki çocuğum artık benimle kalmak istemiyor ve ‘Baba sen çalışmıyorsun bana nasıl bakacaksın’ diyor. Bu kadar küçük çocuğun dahi psikolojisini bozdular.”

Serdar Han

“11 yıldır turizm sektörü çalışanıyım ve şu an büyük bir boşluktayız. Ülkemizde alınan kararlara anlam veremez haldeyiz, adayı ayakta tutan turizmdir. Hangi zihniyet bu katı kuralları alıyor anlamak mümkün değil. Geçmişten kalan eksikleri tamamlamamız için daha da çalışmak zorundayız. Artık yetkililer radikal ve düzgün kararlar ile turizmi güvenli olarak açmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 10:54