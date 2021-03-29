Yazıklar olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da yaşanan olayda şu anda 17 yaşında olan genç kızın henüz 14 yaşındayken amca ve dayı oğullarının yanı sıra köylüsü tarafından tecavüze uğradığı belirtildi. Kızın ‘tehdit sonucunda’ bunu 3 yıl süreyle gizlediği ortaya çıktı.

Olayın ardından tutuklanan amcasının oğlu İbrahim Güner, dayısının oğlu Salih Dağ ve Karpaz sakinlerinden Sergen Çobanoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada tecavüz olayıyla ilgili yeni detaylar açıklandı. Polisin aktardığı iddialara göre; 17 yaşındaki kız ilk olarak 14 yaşındayken amcasının oğlu İbrahim Güner’in tecavüzüne uğradı.

Güner ilk olarak 2018 yılında abisinin kaldığı öğretmenler lojmanında yeğeni olan kıza tecavüz etti. Güner’in ikinci tecavüzü ise 2020 yılı mayıs ayında gerçekleşti.

Dayısının oğlu Salih Dağ ise 2020 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında genç kızı piknik alanına götürerek cinsel saldırıda bulundu.

Olayda üçüncü zanlı olan Sergen Çobanoğlu ise ilk tecavüzünü geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirdi.

Sergen Çobanoğlu’nun amacına ulaşmak için kızın çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı açıklandı. Kızın fotoğraflarının Karpaz’da birçok kişiye cep telefonu aracılığıyla gönderildiği belirtilirken, zanlılara ait cep telefonları incelemeye alındı.

İlk tecavüz 2018’de oldu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Erdim Kara, 16 yaşındaki müşteki kızın babasının, polise kızının 31 haftalık hamile olduğunu ve mahkeme huzurundaki zanlılar tarafından tecavüze uğradığı yönünde bilgi verdiğini anımsattı.

Polis müfettişi, bilgi almalarının akabinde, karantina otelinde bulunan müşteki kızdan ifade temin edildiğini ve zanlı İbrahim Güner’in, 2018 yılı içerisinde abisinin kaldığı öğretmen lojmanında ve müştekinin 16 yaşından küçük olduğu dönemde, tecavüz ettiğinin belirlendiğini aktardı. Polis müfettişi, yine aynı zanlının, 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ormanlık alanda kıza tecavüz ettiğini ifade etti.

Polis, zanlı Salih Dağ’ın ise 2020 yılı Ağustos ile Eylül aylarında kızı piknik alanına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Polis, Sergen Çobanoğlu’nun da 2020 yılı Kasım ayı içerisinde müştekinin çıplak resimlerini göstererek, tehdit ile tecavüz ettiğini söyledi.

İkisi kabul etmiyor

Zanlı Güner’in ifade vermediğini söyleyen Kara, iftiraya uğradığı beyanında bulunduğunu, zanlı Dağ’ın ise kız ile konuşup buluştuğunu ancak ilişkiye girmediğini söylediğini açıkladı. Kara, Sergen Çobanoğlu’nun ise suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Cep telefonları mercek altında

Zanlıların cep telefonlarının, data incelemesine gönderildiğini aktaran polis, DNA testi için riskli olmasından dolayı henüz numune alınamadığını, önümüzdeki haftalarda, riskin ortadan kalkması ile gerekli numunenin alınacağını da açıkladı. Meselenin ciddiyetine dikkat çeken polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Kürtaj için İzmir’e gittiler

Polisin iddiaları aktarmasının ardından savunma bazı sorular yöneltti. Güner’in avukatı Öner Şerifoğlu küçük kızın anne ve babasıyla 31 haftalık bebeği kürtaj ile aldırmak için İzmir’e gittiğini, şikâyetin, baba tarafından değil, İzmir’de kızı muayene eden doktorun yaptığını iddia etti. Polis avukatın iddialarını kısmen doğrulayarak, ailenin hamilelikten haberdar olduğunu, 17 Mart tarihinde kürtaj için Türkiye’ye gittiklerini açıkladı.

Durumu polise bildirmedi

Sergen Çobanoğlu’nun avukatı Fuat Olgan’ın ailenin hamlelikten ne zaman haberi olduğunu sorması üzerine, polis, küçük kızın Mağusa’da Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. A. Ö. Ö. tarafından muayene edilmesinin ardından ailenin hamileliği öğrendiğini açıkladı.

Dr. A.Ö.Ö.’ nün muayenede 16 yaşındaki kızda tespit ettiği gebeliği polise bildirmediği kaydedildi.

Kızın çıplak fotoğrafları tüm köye dağıtıldı

Fuat Olgan, müvekkilinin çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığına dair iddiaları kabul etmedi. Olgan, kıza ait olan çıplak fotoğrafların Dipkarpaz köyünde birçok kişiye dağıtıldığını, ailenin de durumdan haberdar olduğunu ve müştekinin iddia ettiği gibi ilişkiye girmesi için tehdit edildiği iddialarının gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.

Polis, fotoğrafların köyde birçok kişiye dağıtıldığını doğrulayarak bu nedenle soruşturmanın hassas ve titiz bir şekilde ilerlediğini, zanlılara ait cep telefonlarında uzman incelemelerinin soruşturma için büyük önem arz ettiğini açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.