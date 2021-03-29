Tümüne el konuldu

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Demirhan’da düzenlenen operasyonda 376 kilo et, 58 kilo iç yağı, 63 kilo kıyma, 32 kilo domuz eti, terp ve süt tozu ele geçirildi. Güney Kıbrıs’tan aracın bagaj, ön ve arka koltuklarında naylon poşetler içerisinde ülkeye sokulan etler ve diğer ürünler emare olarak alınırken, Murat Seyitoğlu gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kaçak etlerle ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Polis, 27 Mart 2021 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Murat Seyitoğlu'nun kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş, 376,25 kilo kemiksiz sığır eti, 58,80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 50 kilo süt tozu tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Etleri güneyden getiren henüz yakalanmadı

Polis meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, söz konusu etleri Güney Kıbrıs'tan şu an aranmakta olan bir şahsın getirdiği beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis zanlının ifadesinin araştırılacağını, etlerin değer tespiti ve gümrük hesaplamasının yapılacağını belirtti.

Aranan bir kişi olduğunu da kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında gümrüksüz mal tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

