Anlamlı katkı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilen kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Amcaoğlu bu kapsamda Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i kabul ederek, kütüphanede yer alacak kitapları teslim etti.

Bakanlıkta gerçekleşen teslim töreninde konuşan Bakan Amcaoğlu, Kütüphane Haftası’nı kutlayarak, haftanın önemini ortaya çıkarmak, kitabı daha görünür kılmak ve bu önemli haftaya daha da anlam katmak adına Gazimağusa Belediyesine kitap desteğinde bulunduklarını ifade etti.

Amcaoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği böylesi anlamlı çalışmalara destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kampanyaya verdikleri destekten dolayı Gazimağusa Belediyesine ayrıca teşekkürlerini ileten Amcaoğlu, konuşmasının sonunda “Her Tablet Bir Gelecek kampanyasına verdiğiniz destek bizleri çok memnun etti.

Arter Bakanlığa teşekkür etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de yaptığı konuşmada verdikleri destekten dolayı Bakan Olgun Amcaoğlu’na ve Bakanlığa teşekkür etti.

Kütüphane haftasının böylesi anlamlı bir desteğe vesile olduğuna da işaret eden Arter, “Bu vesile ile tüm kütüphaneci arkadaşlarımın Kütüphane Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu.

Belediye olarak kitap okuma alışkanlığını çoğaltabilmek adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Arter, bu doğrultuda Gazimağusa Suriçi’nde yer alan Bandabulya isimli tarihi eseri kütüphaneye çevirdiklerini ve açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini belirtti.

