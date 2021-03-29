Gençlerden örnek etkinlik

Kıbrıs Vakıflar İdaresi 450’nci yılı kutlamaları çerçevesinde “İsrafı azaltalım ve üretimi artıralım” sloganıyla gençlere yönelik projelerine fidan dikimiyle devam etti.

Evkaf İyilik Gönüllüleri, Mevlevi köyünde çocuklarla ve gençlerle zeytin ve lavanta fidanları dikti.

Yapılan açıklamaya göre; yılın konusu olarak belirlenen “israfı azaltalım, üretimi artıralım” düşüncesiyle çocuk ve gençlerin de dahil edildiği doğa etkinliğine Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de katılarak fidan dikti ve çocuklarla sohbet etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 11:03