Karmaşa var

CTP lideri Erhürman, hükümetin eğitimle ilgili gerekli koordinasyonu sağlayamadığını savundu

Karmaşa var
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin eğitimle ilgili gerekli koordinasyonu sağlayamadığını savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, seyreltilmiş yüz yüze eğitime sadece 12. sınıfların başlayacağını, ancak nelerin yaşanacağına dair kimsenin bilgisi olmadığını ifade etti. İnsanların bir birine düştüğünü kaydeden Erhürman, “Gençler, aileler ve öğretmenler ne yapacağını bilemez hale düşürüldü. Herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir açılım dahi yönetsel beceriksizliklerle bir muammaya dönüştürüldü. Hükümet içinde koordinasyonu sağlayamadığınız için, ilgili kesimlerle istişare ederek, uzlaşma sağlayarak karar almayı/açıklama yapmayı bir türlü beceremediğiniz için, işin özeti: Bir kez daha yönetmediğiniz için oldu” ifadelerini kullandı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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