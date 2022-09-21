Yeni bir kaos

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi, İyi İdare Yasası'nın katılım ilkesinin yerine getirilmediği sebebiyle eksik işlem yapıldığı iddiaları gerekçesiyle yürürlükten kaldırıldı. Şehir Planlama Dairesi’nin konuya ilişkin duyurusu önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şehir Planlama Dairesi, 14 Ocak 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Duyuruda, Emirname ile ilgili farklı tarihlerde idare aleyhine maddi tazminat talep eden hukuk davaları ve ayrıca muhtelif idari davalar açıldığı belirtilerek, “Bu davalarda hukuki argüman olarak İyi İdare Yasası'nın 11.maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediği cihetle eksik işlem yapıldığı iddia edilmektedir. İdarenin ilgi Emirnameyi yürürlüğe koyarken halka açık danışma toplantıları düzenlemediği bilinen bir gerçektir. Kamuyu maddi/manevi zarara sokmamak adına yürürlükte olan 'Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi' işbu duyuru ile ve duyuru tarihinden itibaren geri çekip yürürlükten kaldırılır" denildi.

Başkan: Ara emri alındı

Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri Neşe Başkan, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılması kararını, ara emri alarak durdurduğunu doğrulayarak, Emirname ile ilgili ara emrinin kesinleşip kesinleşmemesine 28 Eylül’de karar verileceğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri Neşe Başkan, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorusu üzerine, Resmi Gazete’de yayımlanan "Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi"nin geri çekilip yürürlükten kaldırılmasının ve/veya bu karar tahtında yapılan tüm işlemlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiğini doğruladı.

Neşe Başkan, Mahkeme’nin, ara emri kararının kesinleşip kesinleşmemesine 28 Eylül’de karar vereceğini de belirtti.

Refikoğlu: Gün içinde yapılan tüm işlemler geçersiz

Şehir Plancıları Odası'nın eski Başkanı Merter Refikoğlu, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılması kararına karşı Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda ara emri alındığını açıkladı. Refikoğlu, Emirname’nin yürürlükte olduğunu ve gün içerisinde emirname dışı yapılmış tüm işlemlerin geçersiz sayıldığını söyledi.

Ataoğlu’na istifa çağrısı yapıldı

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılmasını eleştirdi.

Odadan yapılan açıklamada, yürürlükten kaldırılma gerekçesi olarak emirname yürürlüğe konarken İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediğinin gösterildiği kaydedildi ve emirnamede katılım ilkesinin ihlal edilmediği savunularak yaşanan sürece yer verildi.

Oda açıklamasında, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a Emirnamenin yürürlükten kaldırma kararını geri çekme ve istifa etme çağrısında bulunuldu.

“Katılım ilkesi ihlal edilmedi”

Resmi Gazete’de yer alan duyuruda kaldırılma gerekçesi olarak emirname yürürlüğe konarken İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediği ve bu kapsamda idare aleyhine açılan hukuk davalarından kamuyu zarara sokmamanın gösterildiği belirtilerek, emirnamede katılım ilkesinin ihlal edilmediği savunuldu.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a eleştirilerde bulunulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Odadan yapılan açıklamada, sonrasında uzlaşı bulunamadığı ve süre bitiminde 14 Temmuz 2020’de bir Emirname Değişikliği yayınlanarak odanın üzerinde ara emri aldığı ve emirnamede tanınan süreler de tamamlandığından hükmü kalmayan 27 a ve b maddeleri ile Emirnameye konan süre (İmar Planının yürürlüğe girmesi ile kaldırılır hükmü getirilmiştir) kaldırıldığı kaydedildi.

Türkmen Yiğitcan’ın yönetim ve kontrolünde 2019’da Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı’nın “ters yüz edilerek 2021 yılında yürürlüğe konduğu belirtilen iddia edilen açıklamada “Ancak odamızın açmış olduğu davada YİM tarafından yetkisiz (Kamu görevlisi olmayan ve maaşları Müteahhitler Birliği tarafından ödenen kişilere yaptırılmıştır) ve usulsüz (İmar Yasası’nın ve İyi İdare Yasası’nın Katılım İlkeleri yerine getirilmemiştir) yapıldığı tescil edilerek ara emri alınmıştır” denildi.

Adanır: Yerel seçimler öncesi peşkeş zihniyeti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, “İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”nin kaldırılmasını eleştirdi.

Yazılı açıklamasında Emirnamenin kaldırılmasını “yerel seçimler öncesi peşkeş zihniyeti” ile bağdaştıran Adanır, hükümeti “Toplumsal çıkarları ve öncelikleri ön planda tutmaktansa hukuksuzluğu ve kaos yaratmayı ilke edinmiş gibi, şahsi menfaatleri ön planda tutan politikalarla, bu topraklara iyileşmesi imkânsız yaralar açmakla” suçladı.

Yapılanın hukuksuzluk olduğunu ifade eden Adanır, şöyle devam etti:

“Ülkedeki meslek odaları ve sivil toplum örgütleri hükümeti hak ve hukuk temelinde, deyim yerindeyse ‘doğru yola getirmek adına’ dava açıyor ve ara emri alıyor. Buna rağmen hükümetin bu ısrar ve inadını anlamak mümkün değil.”

Ekonomik örgütlerden destek geldi

Öte yandan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP); “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”nin yürürlükten kaldırılmasını olumlu bulduğunu açıkladı.

Platform’dan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin söz konusu emirnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kararının, bölge ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen belirsizliğin ortadan kaldırılması açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Uzun bir süredir yaşanan tartışmalar ve buna paralel olarak gelişen hukuki süreçler nedeniyle ortaya büyük bir belirsizlik çıkmış ve bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmeler sekteye uğramıştı. Ünal Üstel hükümetinin kamuyu daha fazla maddi/manevi zarara sokmamak adına yürürlükte olan emirnameyi kaldırmış olmasını hükümetin uzayıp giden belirsiz duruma son verme adımı olarak değerlendiriyoruz. Böylece bölge ve ülke ekonomisinin daha fazla maddi/manevi zarara uğratılmasının önü de alınmış olacak.” denildi.

Hükümetin attığı adımla yol haritası çizme yönünde irade ortaya koyduğu ve bu çerçevede bir uzlaşı zemini için fırsat yarattığı ifade edilen açıklamada, “Ekonomik Örgütler Platformu olarak hükümetin attığı bu adıma destek belirtirken, bundan sonra ilgili tüm kesimlere düşen görev akılcı ve yapıcı bir anlayış içerisinde iş birliği yapmak suretiyle imar planını en kısa sürede hayata geçirmek olmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik Örgütler Platformu, konuyla ilgili üzerine düşen sorumluluk ve görevi yapmaya hazır olduğunu da bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 09:51