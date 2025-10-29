En önemli sorun pahalılık

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, son dönemde gündemde olan erken genel seçim tartışmalarıyla ilgili farklı görüşler sundu. Diyalog’a konuşan vatandaşlardan bazıları, mevcut hükümetin yetersiz olduğunu ve değişim için erken seçimin şart olduğunu savunurken, bazıları ise seçimlerin zamanında yapılmasının daha uygun olduğunu ve öncelikli sorunun hükümetin icraatları olduğunu belirtiyor. Ekonomi, yollar, sağlık ve gençlerin iş durumu gibi konular, vatandaşların hükümetten beklentilerini şekillendiriyor.

Ne dediler…?

Hüseyin Fatin İnanlı

“Seçim erken de olsa zamanında da olsa bir önemi yoktur; önemli olan hükümetin icraatlarıdır. Şu an için bence pek de bir erken seçime gerek yoktur. Hükümetten öncelikli beklentilerimiz halkın rahatlığı, yolların kalitesi ve sağlıktır. Yollar çukurlardan geçilmez, karanlıktan yürünmez durumdadır; o nedenle hükümetten öncelikli beklentilerimiz bu sorunların giderilmesidir.”

Cemil Dürüst

“Erken genel seçim yapılması bence gereksizdir. Her seçim olduğunda bu iş vatandaşa yansıyor. Hükümetten öncelikli beklentilerimiz yolların bir an önce yapılmasıdır. Diğer yandan devlet dairelerindeki ağır aksak yapılan işlerin denetlenmesi ve hızlı sonuçlar çıkmasına imkan sağlamalarıdır.”

Mehtap Şaban

“Erken bir genel seçim kesinlikle olmalıdır. Artık değişim olmalıdır ve başka kişiler görevlendirilmelidir. Hükümetten öncelikli beklentilerimiz gençlerin iş durumları, ekonomi, yollar ve daha birçok alanda yaşanan sıkıntıların giderilmesini bekliyoruz. Tüm bu işlerin yapılmasından önce de erken bir genel seçim olmasını kendi adıma istiyorum.”

Canbulat Yurtkorur

“Erken bir genel seçim yapılmasına şu anda gerek olmadığını düşünüyorum. Hükümetten öncelikli beklentilerimiz yapılmayan işlerin yapılmasıdır. Yolların, çevre düzenlemesinin ve daha birçok alanda yaşanan sorunların giderilmesini istiyoruz. Hayat pahalı oldu ve döviz karşısında paramızın bir önemi kalmadı. Birçok sorun var ve erken bir seçim olursa şu anda ne olacağını kestiremiyorum.”

Nurullah Keskin

“Erken genel seçim yapılması bence kesinlikle gereklidir. Bir an önce yeni bir hükümet kurulmalı çünkü bu hükümetle olmuyor. Hükümetten öncelikli beklentilerimiz; ekonominin düzelmesini sağlamaları, halkın gelir düzeyine önem göstermeleri ve vergileri düşürmeleridir. “

Tansel Miralay

“Erken bir genel seçimin şu an için gerekli olduğunu düşünmüyorum. Seçimler çok sık oluyor ve bence zamanı gelince olmalıdır. Halk seçimlerden usandı ve her seçimde seçime katılım oranı düşüyor. Erken bir seçim hem devlete hem de vatandaşlara külfettir. Ben hükümetten pek bir şey beklemiyorum; sadece ekonomik olarak daha kötüye gitmeyelim, daha iyiye gidelim istiyorum.”

Halil Kocabaş

“Ben erken bir genel seçim olmasını kesinlikle istiyorum. Böyle tutarsız bir hükümetle bir yere gidilmez. Bakan Hüseyin Çavuş Kelle bu ülkede hayvancıyı batırdı ve daha birçok sıkıntılar var. Ben sandığa gidip oy kullanmıyorum, hükümetlerden de bir şey beklemiyorum.”

Muhterem Baydemir

“Erken bir genel seçim kesinlikle olmalıdır. Başbakan’ın da değişmesi lazım. Hükümetlerden öncelikli beklentimiz ekonominin iyileştirilmesidir. Her gün fiyatlar değişiyor ve mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Diğer yandan yollarımız da çok kötü durumda ve bu yönde de çalışmalar yapılması gerekiyor. Tüm bunlardan önce erken bir genel seçim olmalı ve yeni gelecek olanın ne yapacağını görmeliyiz.”