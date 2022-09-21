Sıkı denetim sağlayacak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülkeye girişlere sıkı denetim getireceğini belirttiği E-Vize Otomasyon Sisteminin projesinin bütçe onayının alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi hakkında açıklamalarda bulunarak, E-Vize Otomasyon Sistemi ile ülkeye girişlerin kontrol altına alınmasının amaçlandığını ifade etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunmasına yönelik atılan adımların en önemlisi olarak değerlendirilen E-Vize Otomasyon Sistemi, ihale aşamasına hazır hale getirildi ve kısa süre önce de Maliye Bakanlığı’ndan 255 bin 500 dolar bedelle ihale edilecek proje bütçe onayı aldı.

E-Vize Otomasyon Sistemi ile ilgili çalışmaların ülke huzurunun sağlanması için bir süre önce başlatıldığını kaydeden Öztürkler, Muhaceret Sistemlerinin yenilenmesiyle, ülkede kayıtlılığın sağlanmasının, suç ve suça karışmış yabancıların deport edilmesinin ve muhaceret sistemlerinin güncellemesinin hedeflendiğini ve bunun ülkeye girişlere sıkı denetim getireceğini vurguladı.

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına göreve geldikleri ilk günlerden itibaren çok yönlü bir çalışma sürdürüldüğünü, bu konuda ortaya koydukları temel vizyonun en önemli ayağını oluşturan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi için Bakanlık olarak tüm teknik çalışmaları tamamladıklarını anlatan Öztürkler, projenin ihale aşamasına hazır hale getirildiğini ve kısa süre önce de Maliye bakanlığından 255 Bin 500 dolar bedelle ihale edilecek projenin bütçe onayının alındığını açıkladı.

Yurt içinde yürütülen denetimlerle, 4 ayda bin 500 kişinin düzensiz kalmaktan veya suça karışmaktan dolayı deport (sınır dışı) edildiğini belirten Öztürkler, Muhaceret Sistemlerinin yeniden yapılandırılması için ilgili paydaşlarla toplantılar yapıldığını ve kayıtlılığın sağlanması adına son bir şans olarak kapsamlı bir Muhaceret Affı hazırlandığını aktardı.

Bakan Öztürkler, “Tüm çalışmalarımızın meyvesini toplayacağımız ve suç oranların da düşmesinde etkili olacağına inandığım, ülkeye girişlerin çok daha sıkı şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacak E-Vize Otomasyon Sistemi’nin uygulamaya sokulmasıyla da bu hususlarda önemli bir yol almış olacağız” dedi.

Kişiler ülkeye gelmeden kontrol yapılacak

Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi ile ülkeye gelecek olan yabancı kişilerin bilgilerinin ön kontrollerinin yapılarak sınır güvenliğinin artırılacağını ve kişilerin kayıt altına alınacağının altını çizdi.

E-Vize uygulaması ile kamu güvenliği için sakıncalı olan bir kişi daha adaya gelmeden önce bilineceğinden yıllardır deport için de devletin kasasından çıkan yüksek bedellerin de ortadan kalkacağını söyleyen Öztürkler, yapılan teknik çalışmaların E-Devlet yapısının oluşmasına katkı sağlayacağını da ifade etti.

E-Vize Otomasyon Sisteminin işleyişi hakkında da bilgi veren Bakan Öztürkler, “E-Vize Sisteminin devreye girmesiyle, İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinden, E-Vize portalına giriş yapılarak gerekli evraklar yüklenecek, resmi E-Vize formunun doldurulmasından sonra yedi farklı kurumumuzdan oluşacak E-Vize Kontrol Ofisi tarafından başvurular sistem üzerinden kontrol edilerek bir süzgeçten geçirilecek” dedi.

