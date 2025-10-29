Karar 6 Kasım’da

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen sahte diploma skandalının bir numaralı sanığı olan ve uzun süreden beri cezaevinde tutulan Genel Sekreter Serdal Gündüz ve uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yer alan duruşma öncesinde Serdal Gündüz’ün, okuldan sahte evraklarla temin ettiği paraları iade ettiği belirtildi.

Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin tüm suçlamaları kabul ettiğini belirtirken, okulun tüm zararının karşılandığını ifade etti. Serdal Gündüz ve ailesi tarafından 866 bin 370 TL, 30 bin 810 dolar, 151 bin 702 Euro, 41 bin 723 Sterlin’in bankaya yatırıldığı kaydedildi. Mahkeme; kararı açıklamak üzere duruşmayı 6 Kasım’a erteledi.

İki sanık hakkındaki yargı süreci tamamlandı

Sahte diploma ve yolsuzluk davasında Serdal Gündüz ve asistanı Amir Shakerifard hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Sanıklar dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada; iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Duruşmada savunma avukatları hitaplarını yaptı.

Avukat Doğa Zeki müvekkili Serdal Gündüz’ün tüm suçlamaları kabul ettiğini belirterek, “Müvekkilim davaların bir an önce sonuçlanmasını istediği için tüm suçlamaları kabul etti” dedi.

Zeki, Gündüz’ün ailesi tarafından tüm 12 milyon TL para yatırıldığını ve okulun tüm zararının karşılandığını ifade etti. Gündüz’ün 2021 yılında üniversitede direktörlük görevine geldiğinde öğrenci sayısının 700 olduğunu, bu sayıyı 3 bin 200’e çıkardığını belirten Zeki, “Bu öğrenciler bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağladı. Müvekkilim, okulun 10 milyon dolar değerinde bir mal varlığı kazanmasına da vesile oldu” dedi.

Savunma, sanığın pandemi ve deprem dönemlerinde topluma destek sağladığını, 65 yaş üzerindeki kişilere indirimli diş tedavisi uygulandığını da vurguladı.

Zeki, “Maddi zararların tamamı karşılandı. Okulun hisse artırımına ilişkin alınan para yeniden kuruma aktarıldı. Müvekkilimin üzerinde artık herhangi bir hisse bulunmamaktadır. Tüm hisselerini devretmiştir” diye konuştu.

Sahte diploma için para almadı

Sahte diploma davalarına da değinen Zeki, Gündüz’ün kendisine de sahte doçentlik diploması hazırlattığını ama herhangi bir yerde kullanmadığını savundu. Zeki, sanığın diğer şahıslara verdiği sahte diplomalardan maddi bir kazanç elde etmediğini söyledi. Gündüz’ün ilk günden itibaren polisle iş birliği yaptığını ve soruşturmanın aydınlatılmasına katkı koyduğunu belirten Zeki,

Serdal Gündüz’ün yaklaşık 20 aydır cezaevinde bulunduğunu, üç çocuk babası olduğunu ve çocuklarıyla uzun süredir görüşemediğini belirtti. Avukat, sanığın eşi ve ailesinin de süreçten ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.

Zeki, Gündüz’ün hatalarından dolayı derin pişmanlık duyduğunu belirterek, mahkemeden uzun süreli olmayan bir hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanık Amir Shakerifard’ın avukatı da müvekkilinin pişman olduğunu ve davalarını kabul ederek, sürecin erken tamamlanmasına katkı koyduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tarafların son beyanlarını aldıktan sonra kararın açıklanması için oturumu ileri bir tarihe erteledi.

412 davayı kabul etti

Sanık Gündüz geçen duruşmalarda 15 dosyada toplam 412 davadan, diğer sanık Amir Shakerifard ise iki dosyada toplam 20 davadan itham edilmişti.

Sanık Gündüz ayrıca "sahte diploma" soruşturması kapsamındaki ithamda isimleri okunan kişilerle ilgili kabul beyanında da bulunmuştu.