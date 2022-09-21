Görev dağılımı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, 4 Eylül’de gerçekleştirilen 28’inci Olağan Kurultay’ın ardından görev dağılımını gerçekleştirdi. Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan MYK’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Örgüt Sekreteri: Ürün Solyalı

Mali Sekreter: Ali Karavezirler

Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri: Birol Karaman

Yerel Yönetimler Sekreteri: Muhittin Tolga Özsağlam

Dış İlişkiler Sekreteri: Fikri Toros

Eğitim Sekreteri: Fide Kürşat

Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Filiz Besim

Faal Üyeler: Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli

28’inci Olağan Kurultayın ardından toplanan Parti Meclisi ilk toplantısında Genel Sekreteri ve MYK üyelerini belirlemiş, Genel Sekreterlik görevine Asım Akansoy’u getirmişti.

CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda Parti Meclisi’nin belirlediği üyeler dışında Kadın Örgütü Genel Başkanı ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı da doğal üye olarak yer alıyor.

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı seçildi

Öte yandan CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 25. Olağan Kongresi yapıldı. Kongre’de İsmail Barbaros, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı seçildi.

Açıklamaya göre, CTP Lefkoşa İlçe binasında yapılan kongreye Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve Gençlik Örgütü üyeleri katıldı. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşuyla devam etti, ardından konuşmalara geçildi. Konuşmalardan sonra mali rapor ve faaliyet raporu okunarak üyelerin onayına sunuldu. Daha sonra ise organlara adaylar tanıtıldı ve seçimler yapıldı.

Akansoy: CTP gençlerin partisidir

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’nin kurulduğu günden bu yana hep gençlerin partisi olduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini vurguladı. Konuşmasında 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret eden Akansoy, başta başkent Lefkoşa olmak üzere parti olarak birçok bölgede başarı elde edeceklerini, Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli’nin zaferini kutlayacaklarını söyledi. Gençlere çağrıda bulunan Akansoy, “Bu partiye damganızı vurun. Daha çok çalışalım, daha çok siyaset yapalım” dedi. Geçmiş dönemde görev alan yöneticilere teşekkür eden Akansoy, yeni dönemde görev üstlenenlere de başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Tekiner: Zafere yürüyeceğiz

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner, ülkenin hak ettiği değeri inşa etmek için parti olarak tek başına iktidar hedefi belirlediklerinin altını çizdi. Daha fazla karanlığa hapsolmamak için herkesin çalışması gerektiğine vurgu yapan Tekiner, bunu başaracaklarını ve CTP’yi tek başına iktidara taşıyacaklarını kaydetti.

Arşehit: Ekip ruhu devam edecek

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde çok iyi çalışmalar yapıldığını ifade ederek, uzun bir süreden beridir gençler arasında bir ekip ruhu oluştuğunun altını çizdi. Bu ruhun yeni döneme de taşınacağını ve meyvelerini yerel seçimlerde toplayacaklarını söyleyen Arşehit, kırsal kesimde de örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, başarıların yeni döneme taşınacağına inanç belirtti.

Barbaros: Lefkoşa’yı geri almak için

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı olarak seçilen İsmail Barbaros ise, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi’ni geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Akdeniz: Arkadaşlarımızın yanında olacağız

Başkanlık görevini devreden eski Başkan Doğucan Akdeniz de, bir yıllık süreçte gençler için mücadele ettiklerini, bu mücadelenin yeni dönemde daha üst noktalara taşınacağını kaydetti. Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Akdeniz, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı ve kongre sona erdi.

Yönetim belirlendi

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Yurteri, Sonay Demirpençe, Ceren Tüccaroğlu, Berkan Bengihan, Berke Sarcan, Nesrin Cambaz, Riyad Doğan ve Şerife Güleş.