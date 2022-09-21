Çocuklar çok eğlendi

Ömer KADİROĞLU

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne alan Pinkfong Baby Shark Live Show çocuklara güzel anlar yaşattı. Çocuklar gösteri esnasında yerlerinde durmayarak sahnenin ön saflarına geldi. oyunu yakından görmek isteyen çocuklar sahnenin etrafına dizildi.

Son dönemlerin Youtube fenomeni ve dünyada en çok izlenen ikinci video olan “Baby Shark” muhteşem gösterisi ile Türkiye’den sonra geçtiğimiz gün KKTC’de de çocuklarla buluştu.

Çocuklar Baby Shark’ın eğlence dolu ve eğitici şarkılarıyla dans edip unutulmaz bir gün yaşadı.

Eğlence dolu anların yanı sıra minikler, okyanus ve denizlerimizi temiz tutmak için Baby Shark karakteriyle beraber hareket ederek tüm dünyanın en büyük problemlerinden birine çözüm bulmaya çalıştı.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 09:51