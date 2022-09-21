Gözler bu duruşmada

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle tutuklanarak 15 Eylül’de cezaevine gönderilen Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi dün İskele Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Soutzi ‘2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması’ suçlamasıyla yargılandığı davadan sadece kefalet senedi imzalanması şartıyla kurtuldu.

Soutzi yarın ise 5 yıl hapis öngören “1. derece askeri yasak bölge” olan 5 bölgeyi fotoğraflamak suçundan Askeri Mahkeme’de yargılanacak.

İskele Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada İddia Makamını temsilen Savcı Ayşe Kaymak, sanığı temsilen ise avukat Öncel Polili hazır bulundu.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının işlediği suçun ciddiyetine değindikten sonra, ülkemizde sabıkası bulunmayan ve ilk andan itibaren polise tahkikatında yardımcı olan sanığa bir fırsat vermeyi uygun bulduğunu ifade etti ve sulh ve sükunu koruyacağına dair 30 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.



Ne olmuştu

Andreas Soutzi’nin İskele’de kaldığı bir otel odasında telsiz bulunmuştu. Ancak sanığın güneye gittiği ortaya çıkmıştı.

Sanığı arananlar listesine alan polis, 30 Ağustos 2022 tarihinde Pile’den KKTC’ye geçiş yaptığı esnada tutuklamıştı. Sanığın tasarrufunda biri askeri bölge olan Google’da işaretlenmiş 2 harita, fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 75 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alınmıştı. Sanık, soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra 15 Eylül’de askeri Mahkeme tarafından yargılanmak üzere 7 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmişti

Mahkeme sonrasında basına açıklamalarda bulunan sanığın Avukatı Öncel Polili, davanın tahkikatının tamamlandığını ve müvekkiline getirilen tek suçlamanın “1. derece askeri yasak bölge” olan 5 bölgeyi fotoğraflamak olduğunu belirterek, aleyhinde herhangi bir casusluk suçlaması bulunmadığını vurgulamıştı.

Polili, bununla birlikte zanlı aleyhine getirilen “2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması” suçlamasının ise İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam edeceğini, davanın büyük ihtimalle Salı günü gerçekleştirileceğini kaydetmişti.