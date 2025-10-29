İkisi de cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bir evden 22 bin TL değerinde boya çalındığı iddiasıyla ilgili olarak N.S. ve S.A. isimli iki zanlı dün teminat amaçlı olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların, ülkede yasal statüleri bulunmadığı gerekçesiyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine karar verildi.

Polis memuru Okan Keskin, mahkemede olguları aktardı. Keskin, zanlıların 9 Ekim’de Yeniboğaziçi’ndeki bir eve girerek toplam 5 kutu boya çaldıklarını belirtti. Polis, bunlardan 4 kutunun beyaz renk, bir kutunun ise renkli olduğunu ifade etti. Keskin, olayın, 18 Ekim’de polisin bilgisine ulaştığını ve yapılan incelemelerde güvenlik kamera kayıtlarının zanlıların tespit edilmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Keskin, zanlılardan N.S.’nin aracında izinsiz bir dedektör bulunduğunu da belirterek, bunun yasalara aykırı bir durum oluşturduğunu vurguladı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, suçun ciddiyeti ve zanlıların yasal statüye sahip olmamalarını dikkate alarak, her iki zanlının da 2 ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

