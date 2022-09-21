En önemli sorun ‘Pahalılık’

Kuzey Kıbrıs’ta son dönemlerde yapılan kamuoyu araştırmalarında siyaset kurumunun halk nazarındaki hızla güven kaybettiği dikkat çekiyor. Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezinin (CMIRS) son yaptığı ankette, en az güven duyulan kurumlar; Hükümet, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve siyasi partiler olarak sıralandı. Ankete katılan Kıbrıslı Türklerin yüzde 85’i Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin başlamasını istiyor.

Ankette ortaya çıkan bir diğer çarpıcı sonuçta vatandaşların başta mutfak olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı zorluk. Katılımcıların yüzde 88.66’sı mutfak giderlerini karşılayamadıklarını söyleyerek bu noktada yaşadıkları kaygıyı seslendirdi. Bu oran Nisan 2022 anketinde yüzde 83.73, Aralık 2021’de yüzde 80.12, Eylül 2021’de yüzde 70.29 ve Mart 2021’de yüzde 33.06 idi.

Cumhurbaşkanlığı’na güven azaldı

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezinin (CMIRS) yaptığı araştırmaya göre; Kıbrıslı Türklerin yüzde 85’i Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin başlamasını isterken, Cumhurbaşkanlığı’na yönelik güvenin giderek azalması da dikkat çekti.Eylül 2022 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 50’si ülkede kendini özgürce ifade edemediğini belirtti.

Katılımcıların sadece üçte biri ülkede sosyal adalet olduğunu düşünürken, sadece yüzde 19.44’ü ülkede demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu ifade etti.

Yeni pozisyonuna destek yüzde 37.8

Ankete katılımcıların yüzde 37.8’si ‘Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Sorunu ile ilgili yeni pozisyonunu destekliyorum’ cümlesine katıldığını, yüzde 47.4’si ise katılmadığını belirtti. Yüzde 14.8 ise bu konuda fikir beyan etmedi.

Yerel yönetimler reformuna olumlu karşılandı

Ankette katılımcıların yüzde 50.4’ü “ülkemizde ırkçılık diye bir sorun yoktur” cümlesine katıldığını, yüzde 47’si ise katılmadığını belirtti.

Belediyelerin birleştirilmesi kararıyla ilgili de toplum ikiye bölündü. Katılımcıların yüzde 45’i ‘belediyelerin birleştirilmesi kararı olumludur’ cümlesine katılırken, yüzde 40.6’sı ise katılmadığını söyledi. Yüzde 14.4 bu konuda fikir belirtmedi.

Mutfak giderleri zor karşılanıyor

Katılımcıların yüzde 88.66’sı mutfak giderlerini karşılayamamakla ilgili kaygılı. Bu oran Nisan 2022 anketinde yüzde 83.73, Aralık 2021’de yüzde 80.12, Eylül 2021’de yüzde 70.29 ve Mart 2021’de yüzde 33.06 idi.

Ankete verilen yanıtlara göre toplumun yüzde 91.11’i hayat standardını koruyamamak konusunda endişeli olduğunu belirtti. Bu oran Nisan 2022’de yüzde 86.95, Aralık 2021’de yüzde 81.04, Eylül 2021’de yüzde 80.73 ve Mart 2021 anketinde yüzde 39.52 idi.

Katılımcıların yüzde 60.2’si son bir sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olduğunu, yüzde 35.8’i aynı kaldığını ve sadece yüzde 2.2’si daha iyi olduğunu belirtti.

Bazı kurumlara güven azaldı

Kurumlara güven puanları bugüne kadarki en düşük noktaya ulaştı. Hükümetin güven puanı da düştü.

En çok güven duyulan ilk 3 kurum

1-Yargı

2-Polis

3-Finansal kurumlar

En az güven kurumlar

1-Hükümet

2-Cumhurbaşkanlığı

3-Meclis

4-Siyasi Partiler.