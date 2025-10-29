Polis görev başında

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Eş zamanlı denetimler-de toplam 4 bin 852 sürücü kontrol edildi. Kontroller sonucu 705 sürücüye çeşitli trafik suçlarından yasal işlem yapıldı.

Denetimlerde 178 sürücünün aşırı hız yaptığı belirlenirken, toplam 34 araç trafikten men edildi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında 3 ilçede yapılan asayiş denetimlerinde, eğlence mekanları, alkollü içki satan yerler, gece kulüpleri, marketler, marketler, pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Gazimağusa’daki asayiş denetimlerinde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı. Trafikte, bin 38 sürücü kont-rol edildi; 346’sı hakkında yasal işlem yapıldı, 3 araç da trafikten men edildi. Girne’de geçerli alkollü içki satış ruhsatları olmadığı halde alkollü içki satan 3 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Ta-sarrufunda satışı yeşil reçeteye tabii olan hap bulunduran bir kişi de tutuklandı.

Girne’de trafikte 2 bin 468 sürücüsü kontrol edilirken, 259 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı, 25 araç da trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta asayiş konusunda bir olumsuzluk saptanmazken, trafikte bin 346 sürücü kontrol edildi, 100 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 6 araç da trafikten men edildi.

Trafik suçları şöyle sıralandı:

Süratli araç kullanmak: 178

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 69

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 63 sürücü

Sigortasız araç kullanmak: 27

Emniyet kemeri takmamak: 15

Muayenesiz araç kullanmak: 14

Alkollü araç kullanmak: 9

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 5

Aracın camlarına görüşü engelleyici film yapıştırmak: 4

Kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak: 4

Tehlikeli araç kullanmak: 3

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 3

Işık kurallarına uymamak: 4 sürücü

Diğer trafik suçlarını işlemek: 309

