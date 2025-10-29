Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Kanlıköy’de trafik nedeniyle çıkan tartışma esnasında karşısındaki şahsa silah gösterdiği, küfür ettiği iddia edilen C.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evinde yapılan aramada olayda kullandığı 9 mm silah, bir adet hava tabancısı, 50 mermi ve 5 gram uyuşturucu bulunan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verildi. Olayla ilgili iki kamera görüntüsü tespit edildiği, bu görüntülerin inceleneceği açıklandı.

Hakkında, “korkutmak maksadıyla silah taşımak, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket, itale-i lisan, uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” soruşturma yürütülen zanlıyla ilgili olgular yeniden aktarıldı.

Polis, olayın 24 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kanlıköy’de, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan Cypricola Evsu Ltd. isimli işletmenin arka kısmında meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlı C.K.’nin trafik nedeniyle tartıştığı M.G.’ye yüksek sesle “kes sesini” diye bağırıp çağırarak hakaret ettiğini, itale-i lisanda bulunarak ellerini sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının ardından M.G.’yi korkutmak maksadıyla ruhsatlı olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancasını belinden çıkararak bir kez kurduğunu söyledi. Zanlının aynı gün tutuklandığını ifade eden polis, C.K.’nin Kanlıköy’deki ikametinde mahkeme emriyle yapılan aramada adına ruhsatlı Stoeger marka 9 mm tabanca, 50 adet mermi, Beretta marka hava tabancası ve yaklaşık beş gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Keneviri güneyden aldı

Polis memuru; zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi yaklaşık bir yıl önce 25 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan satın alarak KKTC’ye kanunsuz olarak ithal ettiğini beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, olayla ilgili iki kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bu görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis, silahlarla ilgili de inceleme yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

