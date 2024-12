Yeni yıl sürprizi

Merit otelleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini Merit Lefkoşa Hotel’de ağırladı.

Yeni yıl coşkusunu paylaşmak ve çocukların mutlu anılar biriktirmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri, Merit Lefkoşa Hotel’de keyifli bir gün geçirdi.

Her yıl geleneksel olarak Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen etkinlikte, Usta şefler tarafından özenle hazırlanan öğle yemeğinde bir araya gelen öğrenciler, müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğlendiler. Merit Lefkoşa Hotel’in sıcak atmosferinde gerçekleşen yılbaşı yemeğinde öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, yeni yıla umut ve neşe dolu bir başlangıç yapmaları sağlandı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü M. Zeki Hızlısoy; “Bugün Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileriyle birlikte geçirdiğimiz unutulmaz bir gün oldu. Onların yüzlerindeki gülümseme, bizim için her şeyden daha kıymetli” sözleri ile sosyal sorumluluk projeleriyle topluma her zaman katkıda bulunmayı önemsediklerini , bu tür etkinliklerin sosyal dayanışmayı artırdığını ve öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gürses: Hedef her kesime ulaşmak

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ise, “Sosyal sorumluluk projelerimiz, toplumumuzun her kesimine ulaşarak, özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmayı hedeflemektedir. Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün koordinasyonunda, toplumun her kesimini kucaklayacak projelerle sosyal sorumluluk alanında fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.