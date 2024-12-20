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Altın niyetine

Gazimağusa’nın Perşembe Pazarında domatesin kilosu 120 liradan satıldı

Altın niyetine
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her hafta Perşembe günleri kurulan halk pazarında domatesin fiyatı 120 TL’ye ulaştı. Türkiye’den ithal edilmesine rağmen patates fiyatı da beklenen seviyeye düşmezken, 75 liradan satışa sunuldu.  Kapya biber kilosu 120 liradan alıcı beklerken, sofraların vazgeçilmez sebzelerinden olan patlıcan 90 liradan tezgaha konuldu. Portakalın 50, mandalinanın 25, limonun 20  liraya satıldığı pazarda, armut ve ayva 60 liradan alıcı bekledi. Kereviz 40, ıspanak ise 20 liradan satıldı. Fiyatlara tepki gösteren vatandaşlar, “120 liraya domates mi olur, altın mı bu” dedi. 

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: 
Domates: 120 TL
Kapya biber: 120 TL
Patlıcan: 90 TL
Salatalık: 80 TL
Biber: 80 TL
Patates: 75 TL
Ayva: 60 TL
Armut: 60 TL
Muz: 60 TL
Nar: 60 TL
Elma: 50 TL
Portakal: 50 TL
Havuç: 45 TL
Kereviz: 40 TL
Turp: 30 TL
Mandalina: 25 TL
Ispanak: 25 TL
Limon: 20 TL

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Hasan Nuri
Hasan Nuri - 40 dakika Önce

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