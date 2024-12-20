Haspolat Kapısı açılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, yeni geçiş kapıları konusunu değerlendirmek üzere KTTO heyetini kabul ettiğini söyledi.

Tatar, Lefkoşa’nın doğusunda yeni bir geçiş kapısının açılmasının Metehan Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu rahatlatacağını belirterek, konuyu New York’ta BM’nin toplantıda dile getirmesinin memnuniyet verici olduğunu, ancak Rum tarafının bunun karşılığında transit geçiş talebini ortaya koyduğunu, bunu ise kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

“Transit geçiş bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Transit geçiş bir kapı değildir. Bizim toprağımızı kullanarak onların bir yerden bir yere gitmesi için bir yoldur.” diyen Tatar, önerilen Erenköy ve Kiracıköy’den geçişlerin askeri ve farklı sebep ve değerlendirmelerden dolayı mümkün olmadığını kaydetti.

“Kapının açılması her iki tarafın da yararınadır”

Bu önerilerin kabul edilmeyeceğini başka öneri yapılmasını dile getirdiklerini ifade eden Tatar, Pile-Yiğitler yolunun bu konu ile ilgili değerlendirilebileceğini söyledi.

Rum tarafının Pile-Larnaka yolunu yaptığını ve kullanıma açtığını ifade eden Tatar, Pile’den vatandaşların yıllardır İngiliz üs bölgesinden Beyarmudu’na gitmelerinin büyük bir sıkışıklık yarattığını belirtti.

“Karşılıklı ticaret artacaktır”

Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında iki taraf arasındaki ticaretin artması AB’nin ve Güney'den gelen yetkililerin temennisi olduğunun ifade edilmekte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Adadaki iki halk arasında yararlı olabilecek iş birliklerinin devamı ve artırılması yönünde uluslararası destek vardır. Bu samimiyeti görmek durumundayız. Madem ki Haspolat gibi bir bölgeden bir kapının derhal açılabilmesi için şartlar müsaittir bunun gerçekleşmesi için konuyu devamlı olarak gündemde tutuyorum. Kapının açılması her iki tarafın da yararına olacaktır.” dedi.

Deniz: Yıllardır gündeme getiriyoruz

KTTO Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulayıcısı olarak ticaretin daha sağlıklı yapılabilmesi için Haspolat kapısının açılması konusunu yıllardır gündeme getirdiklerini kaydederek, New York’ta bu konunun gündeme gelmesi ve Rum lider Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşme yaparak geçiş kapılarını görüşecekleri kararının sevindirici olduğunu söyledi.

Deniz, “KTTO olarak bu kapının açılmasına katkı koymaya çalışacağız.” dedi.