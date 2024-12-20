Oyalama taktiği

Esentepe ve Girne’de bulunan Kıbrıslı Rumlara ait mülklerin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Temmuz ayından beri Rum Merkezi Cezaevi’nde tutulan Alman emlakçı Eva Küntzel’in bir sonraki duruşması 5 Mart 2025'e ertelendi.

Haravgi gazetesi, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin Alman emlakçının dava duruşmasını erteleme nedeninin, mahkemenin ağır programı ve yoğunluğunun gösterildiğini yazdı.

Habere göre, iddia makamı, Alman emlakçının bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasını önerirken, Alman emlakçının avukatı Sotiris Avguru ise savunmanın tanık belgelerinin tamamını almadığını ancak bazı belgelerin tercümesinin de beklemede olduğunu ileri sürerek, bu karara itirazda bulundu.

Avrupa Konseyi’nin raporuna ve Rum basınında çıkan haberlere atıfta yapılarak, Alman emlakçının, aşırı doluluk nedeniyle Merkezi Cezaevi'ndeki tutukluluk koşulların elverişsiz olduğundan söz eden Avguru, müvekkilinin avukatlarıyla yaptığı görüşmeler sırasında tercümana erişim sorunu yaşadığını da belirtti.

İddia makamı ise savunmanın dile getirdiği ilk noktayı teyit ederken, Avrupa Konseyi’nin raporunda tutukluluk koşulları hakkında belirli bir şeyden bahsedilmediğini savundu.



Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024, 09:53