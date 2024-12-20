Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi toplantısında kabul edilen sonuçlarda Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerin Kıbrıs meselesiyle doğrudan ilişkilendirilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Bakanlık, geçtiğimiz Salı günü Brüksel’de yapılan toplantıya ilişkin açıklamasında, AB’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) uluslararası antlaşmalar ve kendi katılım kriterlerini ihlal ederek 2004 yılında tam üye olarak kabul etmesiyle Ada’daki sorunu içinden çıkılmaz bir hale getirdiğinin vurgulanması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin aday ülke statüsü ve stratejik rolüne yapılan vurgunun olumlu bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, Kıbrıs meselesine ilişkin ifadelerin AB’nin her zaman olduğu gibi Rum tarafı ve Yunanistan’ın sözcülüğünü üstlendiğini gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada, “AB’nin bu yaklaşımının Kıbrıs meselesinde bir çözüm arayışından ziyade, Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine rehin tutmayı tercih ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.” denildi.

AB’nin, yarım yüzyıldan fazla bir süredir denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmasının adada statükonun devamından başka bir şeye hizmet etmediğini kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm yalnızca Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının kabulüyle mümkün olacaktır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli bir çözüm kaçınılmazdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB ve kurumlarının, Kıbrıs Türk halkını izolasyona mahkum ederek ve Kıbrıs Rum tarafına adeta bir konfor alanı yaratarak çözümsüzlüğü pekiştiren mevcut statükodan sorumlu olduğu hatırlatıldı.

