Bakanlar Kurulu onayladı

2025 yılında İhtiyat Sandığı Dairesi ile Maliye Bakanlığı arasındaki alacak senetlerinde Türk Lirasına yıllık yüzde 49 faiz uygulanmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, döviz cinsinden (ABD Dolar) alacak senetlerine ise yıllık yüzde 4 faiz oranı uygulanacak. Taraflar her 3 ayda görüşerek yeniden değerlendirme de yapacak.

Yaş haddinden emekliye ayrılması gereken Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının veya yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri liman hizmetleriyle ilgili ihale sonuçlanıncaya kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketine İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi değiştirerek, yeni bir kararname yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın gerekçesinde, Liman İşçileri Şirketi’nde çalışanların ve/veya direktörlerin 65 yaşını doldurduğundan ilgili yasa uyarınca görevlerine devam edemeyeceği kaydedildi.

Kararda, liman hizmetleriyle ilgili ihalede son aşamaya gelindiği, bu sürede yönetimde sıkıntılar yaşanmaması, aksaklıkların çözümü için gereğinin yapılması konusunda Liman İşçileri Şirketi'nin çalışanlarının yaş haddinin, liman hizmetleriyle ilgili ihale sonuçlanıncaya kadar veya her halde 3 ayı geçmemek üzere uzatıldığı ifade edildi.

Prim ve ücret destekleriyle ilgili süre uzatıldı

İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi'nden Şubat-Mart 2024 tarihleri arasında yaşanan işyeri yangınları nedeniyle ödenecek prim desteği ve ücret desteği hakkındaki yasa gücünde kararname değiştirildi.

Hazırlanan yeni yasa gücünde kararnameye göre, 01 Şubat - 15 Mart 2024 tarihleri arasında yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen işyerlerine verilen prim desteği ve ücret desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

2025 için gelir vergi oranları belirlendi

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi öngörülen Yasa Tasarısı'nda yıllık matrah dilimleri ve oranları yer alıyor

Buna göre, ilk 45 bin için yüzde 10, sonra gelen 45 bin TL için yüzde 20, sonra gelen 120 bin için yüzde 25, sonra gelen 190 bin TL için yüzde 30 ve 400 bin TL’den sonrası için yüzde 37 gelir vergisi alınacak.

Tasarı'nın Resmi Gazetede yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde görüş ve öneriler Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak iletilebilecek.

