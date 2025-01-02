Yeni yıla karakolda girdi

Türkiye’de sahnede kullandığı 'Reckol' adı ile son dönemin en gözde sanatçıları arasına giren Recep Eker yılbaşında konser vermek için geldiği Kıbrıs’ta tutuklandı.

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde durdurulan araçta yolcu olarak bulunan Eker’in cebinden yeşil reçeteye tabi haplar çıktı. Araç sürücüsü Lilian Khaled’in üzerinde ise 2 gram uyuşturucu bulundu.

Tutuklanan Eker ile Lilian Khaled dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri alınırken, Eker’in ifadesinde 4 yıldır uyuşturucu kullandığını, Türkiye’de doktor kontrolünde belirli ilaçlar aldığını, üzerinde bulunan hapların da doktor tarafından yazıldığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu kalmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili olgular aktarıldı.

Polis memuru, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 20.10 sıralarında Mevlevi çemberi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, denetimler esnasında ZSD 106 plakalı aracın durdurularak sürücü Lilian Khaled’in üzerinde arana yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlının montunun sağ cebinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, ayrıca araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’in de üzerinde İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak 17 adet Xanax ve bir adet Lyrica cinsi hap bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlıların üzerlerinde bulunan madde ve hapların analize gönderileceğini, Eker’in yeşil reçeteye tabi ilaçları nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme, “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf, ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket” suçlarından tutuklanan zanlılar Lilian Khaled ve Recep Eker’in 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



