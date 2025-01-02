2 yıl bekledi

Ercan Havalimanında faaliyet gösteren bir GSM şirketinde çalışan zanlı Yusuf Alhan, iş yerinden telefon, tablet ve nakit para çaldıktan birkaç saat sonra uçağa binip ülkeden ayrıldı.

Olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra ülkeye geri dönen zanlı Ercan’da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 2022 yılında Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren bir GSM şirketine ait iş yerine çalışan zanlının, 8 Temmuz 2022’de satış ofisi içerisindeki kilitsiz modül çekmecede bulunan 2 adet Apple ipPad 9 marka tableti, Samsung A02 marka cep telefonunu para kasası içerisindeki bulunan 19 bin 660 TL, 500 dolar ve 50 euro parayı çaldığını söyledi. Polis, söz konusu tarihte incelenen kamera görüntülerinde zanlının suçu işlerken açıkça görüldüğünü kaydetti.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında tutuklama emri temin edildiğini ancak yapılan muhaceret kontrolünde zanlı aynı gün saat 04.17 ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini aktardı.

Polis aranan kişi ilan edilen zanlının 31 Aralık 2024 tarihinde Ercan havalimanından KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının yapılan sorgusunda suçunu itiraf ederek, ürünleri şirketin kendisine vereceği olduğundan aldığını ve bu esnada yanında kız arkadaşı H.İ.’nin olduğunu beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının kız arkadaşı H.İ.’nin Türkiye'de olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.