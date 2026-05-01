Yerel tarım korunacak

Girne Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi tarafından düzenlenen ‘Ata Tohumu ve Fide Dağıtım Günü’ başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Asbaşkan Haşim Yücel ile Meclis Üyeleri Hakan Onurlu ve Mete Ünal Girgen, Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Girne Belediyesi Müdür Muavinleri Naile Soyel ve Akın Ataker ile Zeytinlik Muhtarı Hatice Aydın’ın yanı sıra sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Ozanköy Genç Bahçe’de yetiştirilen yaklaşık 22 bin ata tohumu ve 10 bin fide katılımcılara dağıtıldı.

‘Miras Büyüyor’ temasıyla organize edilen etkinlikte, yerel tarım değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefi hayat buldu.

Ayrıca Cittaslow ünvanına sahip Yeniboğaziçi Belediyesi de ayrı bir stant kurarak, kendi yetiştirdikleri 4 çeşit ata tohumunu dağıtıp etkinliğe destek sağladı. Belediye ayrıca Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi’ne 19 farklı çeşit ata tohumu vererek tohum üretimine katkıda bulundu.

Girne Belediyesi ‘Ozanköy Genç Bahçe’de yetiştirilen tohum ve fideler; Beyaz Bamya, Sırık Köy Domatesi, Sarı Cherry Ampül Domates, Siyah Benekli Fasulye, Lif Kabağı, Mor Mısır, Sarı Mısır, Kınalı Bamya, İtalyan Acı Biber, Kıbrıs Baklası, Topan Patlıcan, Batsali Patlıcan, Beyaz Mısır ve Kırmızı Mısır’dan oluştu.