Yerli ziyaretçi kalmadı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi Bandabulyası (Belediye Pazarı), kurulduğu 1932 yılından bu yana her türlü zorluğa karşı direnmeye çalışıyor. Pazardaki esnafa göre, Lokmacı’dan geçen turistlerin çarşıya gösterdiği ilgiyi yerliler göstermiyor.

Çoğu esnaf “turistler olmasaydı çoktan kepenk indirirdik” diyor.

Ne dediler?..

Kezban Kıral

“52 yıldır Bandabulya’da esnafım. Bandabulya’nın eskisi ile bugüne baktığımızda çarşının bittiğini görüyoruz. Buraya otobüslerin girişinin engellenmesinin ardından şimdi çoğunlukla turistler geliyor. Eskiden Cuma günleri buralara girebilmek mümkün değildi, çok kalabalık olurdu. Otobüslerle köylerden insanlar gelir, her şeyini buradan alır giderdi. Şimdilerde bu durum söz konusu değildir. Bu ortama göre yine de bizim işlerimiz iyi. Eski müşterilerimiz gelip buralardan alışveriş yapıyor, turistler ise sadece gelip bakıyor Şemi Bora döneminde buraya otobüs seferleri vardı ancak şimdi o da yoktur. Burada tekrar otobüs seferleri olursa ve insanları buraya çekecek faaliyetler yapılırsa işlerimiz tekrardan eskisi gibi canlanabilir.”

Baki Direkçi

“1993 yılından bu yana Bandabulya’da esnafım. Eskiden Bandabulya’ya gelen insanlar çok değişti. Marketlerin çoğalması ve her şeyi satmaya başlamasıyla müşterilerimiz azaldı. Bandabulya’nın eski özelliği kalmadığı için turistler gezmeye geliyor. Bir miktar alışveriş yapan da oluyor. Bandabulya’nın böyle olmasının en büyük etkisi otobüslerin buradan kaldırılmasıdır. Eski yıllarda Cuma günleri buralarda yürümeye yer kalmazdı. Çok sayıda insan gelir buralardan alışveriş yapardı ancak şu an bu durum maalesef yoktur. Eskisi gibi olmasa da biraz düzeltilebilmesi için buraya ulaşım sağlanması gerekiyor.”

Yavuz Umar

“25 yılı aşkın bir süredir burada esnafım. Eskiden Bandabulya’da daha fazla canlılık vardı. Köylerden otobüsler buraya geldiği zamanlarda çok kalabalık olurdu, herkes buralardan alışveriş yapardı ancak şimdilerde buraya sadece nostalji yaşamak isteyen geliyor. Buraların eskisi gibi kalabalık olabilmesi için belediyenin etkinlikler düzenlemesi gerekiyor.”

Ekram Tayfur

“40 yıldır burada esnafım. Eski Bandabulya’ya baktığımızda daha fazla yerli halk, sebze meyve, kasap ve daha birçok dükkân vardı ancak şimdilerde daha fazla turistik ürünler satan dükkânlar buralarda bulunuyor. 80 ve 90’lı yıllara kadar buralarda Cuma pazarları kurulur ve köylerden gelenler de buralarda ürünlerini satardı. O zamanlar çok kalabalık olurdu. Köylüler organik ürünler sattığı için buralar çok kalabalık olurdu. Şimdilerde süpermarketler açıldı ve her şey oralarda satıldığı için yerli halk buraya gelmiyor. Çoğunlukla turistleri görüyoruz. Esnaf iş yapamadığı zaman sıkıntıya giriyor. Bandabulya’nın tekrardan kalabalık günlerine kavuşması için bölgede trafik düzenlemesi yapılması gerekiyor. Ayrıca etkinlikleri de yapılması iyi olur. Öte yandan yeterli park yeri olmadığı için buralara gelmiyor. Biz bu noktada belediyemizden destek bekliyoruz. “

İsmail Yumurtacıoğlu

“Çocukluğum burada geçti ve eskiden Bandabulya’ya yerli halk akın ederdi. Dışarıda bakkal, market olmaması nedeniyle eskiden çok kalabalık olurdu buraları ancak şimdilerde ya yurt dışından tatile gelenler ya da güneyden kuzeye geçenler buralara geliyor. Eskiden Cuma günleri buralarda yürümeye yer bulamazdınız. Köylerden otobüslerle insanların geldiği yerler şimdilerde sadece turistlerin uğradığı bir yer oldu. Marketler çoğaldıkça buradaki insan sayısı düştü. Bandabulya’nın eskisi gibi olmasa da biraz daha canlanması için çalışmalar yapılması gerekiyor.”